TikTok назвал самые популярные песни для видео в 2021 году

TikTok назвал по 5 самых популярных песен, с которыми снимали видео в России и мире в 2021 году. В российской пятерке лидером стала песня Костромина «Моя голова винтом», а в остальном мире на первом месте оказалась «Astronaut In The Ocean» австралийского рэпера Masked Wolf.
Чаще всего пользователи из России публиковали видео с этими треками:
1. Kostromin — «Моя голова винтом»
2. Гербер — «Уляля»
3. Konfuz — «Ратата»
4. Cheese —People Wake Up!
5. Rakhim — «Синий Ламборгини»
Мировая пятерка видео выглядит следующим образом:
1. Masked Wolf — Astronaut in the Ocean
2. Måneskin — Beggin
3. Popp Hunna — Adderall (Corvette Corvette)
4. ElyOtto — SugarCrash!
5. The Kid Laroi, Justin Bieber — «Stay»
Параллельно представители платформы рассказали, что количество ее пользователей в 2021 году перевалило за 1 миллиард.
Источник: InterMedia