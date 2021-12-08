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TikTok назвал самые популярные песни для видео в 2021 году

Автор Эвелина Никанорова
TikTok назвал самые популярные песни для видео в 2021 году
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TikTok назвал по 5 самых популярных песен, с которыми снимали видео в России и мире в 2021 году. В российской пятерке лидером стала песня Костромина «Моя голова винтом», а в остальном мире на первом месте оказалась «Astronaut In The Ocean» австралийского рэпера Masked Wolf.

Чаще всего пользователи из России публиковали видео с этими треками:

1. Kostromin — «Моя голова винтом»

2. Гербер — «Уляля»

3. Konfuz — «Ратата»

4. Cheese —People Wake Up!

5. Rakhim — «Синий Ламборгини»

Мировая пятерка видео выглядит следующим образом:

1. Masked Wolf — Astronaut in the Ocean

2. Måneskin — Beggin

3. Popp Hunna — Adderall (Corvette Corvette)

4. ElyOtto — SugarCrash!

5. The Kid Laroi, Justin Bieber — «Stay»

Параллельно представители платформы рассказали, что количество ее пользователей в 2021 году перевалило за 1 миллиард.

Источник: InterMedia

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