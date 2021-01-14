Новости Паутина

TikTok представил ряд новых настроек безопасности

Автор Эвелина Никанорова 5
TikTok

Сервис коротких видео TikTok представил ряд новых настроек безопасности. В частности, соцсеть сделает аккаунты подростков от 13 до 15 лет приватными. Также пользователям до 16 лет запрещается получать комментарии от всех без исключения пользователей.

«Мы хотим, чтобы наши молодые пользователи могли делать осознанный выбор в отношении того, чем и с кем они хотят делиться и хотят ли они сделать свою учетную запись доступной для публичного просмотра», — отмечается в пресс-релизе соцсети.

В компании сообщили, что данные нововведения основаны на предыдущих обновлениях безопасности. Так, ранее видеосервис запретил пользователям до 16 лет отправлять личные сообщения, вести прямые трансляции. Кроме того,  покупать, отправлять и принимать виртуальные подарки разрешается пользователям, которые старше 18 лет. TikTok также разрешил родителям или опекунам контролировать параметры аккаунтов детей с помощью Family Pairing.

Источник

Метки:

Актуальные новости

Как регистрироваться в кафе, рестораны и бары

Автор RUSRADIO LT
Богослужения в костелах Литвы приостанавливаются

Богослужения в костелах Литвы приостанавливаются

Автор RUSRADIO LT

Andro перепел культовую песню Виктора Цоя

Автор Эвелина Никанорова

Из-за съемок фильма – изменения в движении

Автор RUSRADIO LT

Меняется отношение общества к отцам, воспитывающим маленьких детей

Автор RUSRADIO LT
Американский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров

Американский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров

Автор Эвелина Никанорова
После 31 января карантин будет продлен

После 31 января карантин будет продлен

Автор RUSRADIO LT

В стране проводится операция “Лосось”

Автор RUSRADIO LT
Минздрав Литвы обновило список стран

Минздрав Литвы обновил список стран

Автор RUSRADIO LT