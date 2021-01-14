Сервис коротких видео TikTok представил ряд новых настроек безопасности. В частности, соцсеть сделает аккаунты подростков от 13 до 15 лет приватными. Также пользователям до 16 лет запрещается получать комментарии от всех без исключения пользователей.

«Мы хотим, чтобы наши молодые пользователи могли делать осознанный выбор в отношении того, чем и с кем они хотят делиться и хотят ли они сделать свою учетную запись доступной для публичного просмотра», — отмечается в пресс-релизе соцсети.

В компании сообщили, что данные нововведения основаны на предыдущих обновлениях безопасности. Так, ранее видеосервис запретил пользователям до 16 лет отправлять личные сообщения, вести прямые трансляции. Кроме того, покупать, отправлять и принимать виртуальные подарки разрешается пользователям, которые старше 18 лет. TikTok также разрешил родителям или опекунам контролировать параметры аккаунтов детей с помощью Family Pairing.

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