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TikTok стал официальным партнером Евро-2020

Автор Эвелина Никанорова 17
Евро-2020

TikTok стал первой развлекательной мобильной платформой в мире, представленной в качестве партнера Евро-2020.

В рамках партнерства TikTok обещает ряд активностей для своих пользователей, в том числе тематические AR-эффекты, хештег-челленджи, прямые эфиры TikTok Live и официальные звуки.

У чемпионата появится своя официальная страница в TikTok. Благодаря ей, фанаты смогут больше узнать не только об истории соревнований, но и о закулисье Евро-2020. Кроме того, TikTok станет спонсором трансляций матчей, показываемых по европейским телеканалам.

Напомним, что в связи с пандемией чемпионат перенесли на лето 2021 года. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные. Это будет первый чемпионат Европы, который пройдёт не на территории одной либо двух стран. Соревнования пройдут на 12 стадионах 12 городов 11 государств (12 национальных ассоциаций УЕФА).

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