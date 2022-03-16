TikTok станет официальным партнером Каннского кинофестиваля

TikTok станет официальным партнером 75-го Каннского кинофестиваля и окажет финансовую поддержку фестивалю.

Генеральный менеджер TikTok в Европе Рич Уотерворт назвал Каннский кинофестиваль «знаковым моментом, навсегда изменившим ландшафт мирового кино».

– Для нас большая честь быть их официальным партнером. Пользователи со всего мира обращаются к TikTok, чтобы развлечься, выразить себя или открыть для себя что-то новое, и они испытывают подлинное чувство единения, как ни в каком другом месте, — сказал Уотерворт.

На кинофестивале также будет запущен глобальный конкурс среди вертикальных роликов от 30 секунд до 3 минут в приложении под хэштегом #TikTokShortFilm. Жюри первого выпуска конкурса #TikTokShortFilm возглавит известный режиссер, имя которого будет объявлено позднее.

– Благодаря этому сотрудничеству, благодаря которому мы надеемся разнообразить аудиторию, мы с нетерпением ждем возможности поделиться самыми захватывающими и вдохновляющими моментами с фестиваля и увидеть, как он будет переосмыслен через призму создателей TikTok и его сообщества, – сказал директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо.

Источник: InterMedia