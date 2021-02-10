Новости Паутина

TikTok запускает «Музыкальный четверг»

Автор Эвелина Никанорова 28
ТикТок

Социальная сеть TikTok запускает проект «Музыкальный четверг».

Как сообщает пресс-служба проекта, цель проекта — помочь начинающим артистам полезными знаниями и советами о продвижении своего творчества. В прямом эфире «Музыкальных четвергов» артисты будут рассказывать о своем пути к славе. Кроме того, будут делиться собственным опытом с широкой аудиторий. 

Проект стартует 11 февраля 2021 года. В этот день лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко поделится советами с молодыми артистами, которые только начинают свой путь. Также расскажет о том, как его команде удалось перешагнуть через привычный «музыкальный формат». 

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