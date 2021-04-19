Поп-певец Тима Белорусских признался, что у него есть пятилетняя дочь, существование которой он до сих пор скрывал.

Об этом 22-летний музыкант рассказал у себя в инстаграме.

«У каждого беззаботного чела есть свои скелеты в шкафу. Начнем с того, что я папа. Не тот, о котором говорят ваши любимые рэперы, а реальный батя, у которого есть прекрасная дочка — которой уже, к слову, 5 лет», — признался Тима.

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По словам Тимы, все это время он тщательно скрывал дочь, чтобы не разрушить свой образ «мальчика с разбитым сердцем». Слухи о том, что музыкант женат и растит ребенка, ходили и раньше. Два года назад в СМИ просочилась информация о том, что у Тимы есть жена по имени Яна и дочь София. Все вопросы о личной жизни музыкант предпочитал игнорировать.

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