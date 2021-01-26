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Тима Белорусских выложил в сеть клип «Окей», несмотря на запрет лейбла

Автор RUSRADIO LT 17
Тима Белорусских ​Фото: Instagram

Месяц назад Тима Белорусских объявил об уходе из объединения Kaufman, при участии которого достиг вершин чартов. Как оказалось, это событие не прошло бесследно, и сейчас Тима делает всё, чтобы выпустить экранизацию сингла «Окей» на официальных площадках. А пока фанаты вынуждены устраивать просмотры в Telegram и на сайте артиста.

Похоже, Тима Белорусских становится первой крупной жертвой конфликта с правообладателями своей музыки в 2021 году. Сразу после ухода из Kaufman Label артист был вынужден создать новые страницы в соцсетях и попросил «не искать виноватых», но один этот факт уже выглядел нехорошим знаком. С премьерой клипа «Окей» проявились неприятные последствия случившегося. Бывшие коллеги артиста не позволили ему опубликовать видео на легальных площадках, забанив ролик в YouTube и VK.

«Ну что, друзья, вот он и у вас. Снятый на плёнку, сделанный на совесть. Спасибо всем, кто ждал! Cпасибо всем, кто поддерживает по сей день!» ― поблагодарил слушателей Тима Белорусских.

Чтобы поделиться долгожданным клипом «Окей», Тиме Белорусских пришлось ограничиться его заливкой в Telegram-аккаунт и на новый личный сайт belorusskih.love. Посмотреть клип можно: https://belorusskih.love/

Если судить по постам в соцсетях Тимы Белорусских, он не уверен, что клип «Окей» удастся выпустить официально. Говоря о причинах ограничения, исполнитель намекнул на основателя лейбла Kaufman, назвав его «дедом в бункере, топающим ножкой». Вдогонку к нелегальной премьере Тима выложил сниппет будущего сингла «Тает ещё».

Фото: belorusskih.love

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