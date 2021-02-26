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Тима Белорусских выпустил клип на «Тает ещё»

Автор Эвелина Никанорова 14
Тима Белорусских

Месяц назад Тима Белорусских выложил сниппет сингла «Тает ещё», а теперь выпустил его полную версию. Трек вышел вместе с минималистичным роликом, который артист загрузил на свой новый YouTube-канал.

В новой песне Тима Белорусских играет словами «та ещё» и «тает ещё». Это меланхоличная композиция о неудачном романе с рэп-куплетами и лиричным припевом.

«Иногда ты остаёшься совсем один, а вокруг только бетонные джунгли и ничего кроме. Так и в нашей истории — я вряд ли увижу её когда-то ещё, но этот город останется вокруг меня навсегда», — описал клип «Тает ещё» Тима Белорусских.

Разумеется, ссылка на новый трек Белорусских в Spotify прилагается.

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