Тима Белорусских задержан полицией?

Некоторое время назад различные Telegram-каналы и новостные порталы начали публиковать новости о том, что Тиму Белорусских задержала полиция. Источники утверждают, что причина ареста – наличие у артиста при себе наркотических веществ. Есть информация о том, что задержание произошло 6 января в игровом клубе в Минске.

После возникновения этих слухов Тима Белорусских опубликовал видео, в котором опроверг их и сказал, что он не в полиции.

«Ребятки, заявляю вам открыто, в лоб: всё, что вы читаете, – это неправда. Я нахожусь дома, но я не под арестом, всё как всегда. Наркотики – это плохо. Расходимся», – сказал артист.

Однако также в сети появилось фото Тимы из отделения МВД, и судя по висящему на стене календарю, кадр сделан действительно недавно.

View this post on Instagram A post shared by Инцидент Барнаул (@incident22)

Фото: Instagram @timabelorusskih

Источник