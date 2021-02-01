Новости Паутина Шоубиз

Тима Белорусских задержан полицией?

Автор RUSRADIO LT 38
Тима Белорусских задержан полицией

Некоторое время назад различные Telegram-каналы и новостные порталы начали публиковать новости о том, что Тиму Белорусских задержала полиция. Источники утверждают, что причина ареста – наличие у артиста при себе наркотических веществ. Есть информация о том, что задержание произошло 6 января в игровом клубе в Минске.

После возникновения этих слухов Тима Белорусских опубликовал видео, в котором опроверг их и сказал, что он не в полиции.

«Ребятки, заявляю вам открыто, в лоб: всё, что вы читаете, –  это неправда. Я нахожусь дома, но я не под арестом, всё как всегда. Наркотики – это плохо. Расходимся», – сказал артист.

Однако также в сети появилось фото Тимы из отделения МВД, и судя по висящему на стене календарю, кадр сделан действительно недавно.

 
 
 
 
 
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A post shared by Инцидент Барнаул (@incident22)

Фото: Instagram @timabelorusskih

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