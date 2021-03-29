Тимати снял участниц «Холостяка» в экранизации трека «Чокер»

Тимати дополнил недавний релиз клипом. Артист решил воспользовался моментом, когда внимание к нему приковано из-за шоу «Холостяк», и снял клип «Чокер» с участием героинь проекта.

Рэпер понял, что ему одному не справиться с таким количеством красивых девушек, поэтому в ролике он «клонировал» себя. Разумеется, чтобы каждой даме достался персональный Тимур Юнусов.

Отметим, что трек «Чокер» войдёт в грядущий мини-альбом артиста «Шипы и розы». Пластинку артист приурочил к своему участию в «Холостяке».

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