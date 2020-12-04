Новости Паутина

Time впервые объявил ребенка года

Автор Эвелина Никанорова 22

Журнал Time впервые присвоил звание ребенка года. Им стала 15-летняя изобретательница Гитанджали Рао из США.

Из пяти тысяч американских детей в возрасте от 8 до 16 лет комиссию наиболее впечатлила именно Рао. Имя этой американки стало широко известно в 2017 году. Тогда 12-летняя Рао стала лучшим молодым ученым страны.

Рао исследует научные технологии и применяет их для борьбы с актуальными проблемами. Девочка создала браузерное расширение Kindly, которое способно распознать травлю в Интернете. К удивлению Гатанджали, подростки восприняли это не как лишний контроль, а как возможность исправить свои ошибки. Кроме того, они с удовольствием устанавливали доброе расширение на свои телефоны.

Сейчас Рао разрабатывает технологию, которая помогла бы быстро определять, есть ли в воде паразиты, чтобы решить одну из главных проблем стран третьего мира.

Ребенка года Time в партнерстве с Nickelodeon выбирали среди более пяти тысяч номинантов. Над этим работал специальный комитет. В комитет вошли звезды каналов Nickelodeon и Disney, а также и представители фондов и олимпиад.

Time впервые объявил ребенка года

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