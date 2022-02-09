Тина Канделаки возглавит ТНТ

Тина Канделаки в скором времени будет назначена исполняющей обязанности директора развлекательного телеканала ТНТ.

По информации «Ведомостей», это связано с уходом нынешних руководителей ТНТ. Перед Тиной Канделаки также поставят задачи по увеличению аудитории, которую в последние годы терял канал. Последние пять лет доля ТНТ в целевой аудитории снизилась с 10,6% по итогам 2017 г. до 8,8% за 2021 г., следует из данных Mediascope. Директор ТНТ Роман Петренко холдинг не покинет, он станет советником гендиректора «Газпром-медиа» Александра Жарова.

Источник: InterMedia