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Титул «Клайпедчанка года» получила преподаватель математики

Автор Анжелика Орлёнок 130
Титул «Клайпедчанка года» получила преподаватель математики

Газета Klaipeda подвела итоги конкурса, в котором её читатели ежегодно выбирают женщину, достойную искренней благодарности за труд на благо родного города и страны. Накануне состоялся торжественный вечер, на котором объявили победителя. Титул “Клайпедчанка 2021 года” получила  преподаватель математики Клайпедской прогимназии им. М. Горького Майя Тараховская.

Майя Тараховская – интересный позитивный творческий человек. Её обожают ученики и уважают взрослые. А призвание Майи Тараховской к драматургии и актерскому мастерству ценится любителями театра, говорящими и по-русски, и по-литовски, и, возможно, на других языках. 

В прогимназии им. М. Горького Майя Тараховская основала театр “Перемена”. А сама, пока позволяли карантинные условия, успевала еще и посещать репетиции Клайпедского театра Šatil.

Выяснилось, что в одном человеке с легкостью могут уживаться и математические способности, и гуманитарные. Напомним, Майя Тараховская – и преподаватель математики, и артист, и автор пьес, которые подписывает псевдонимом Ася Котляр. По её пьесам поставлено несколько сотен спектаклей.

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