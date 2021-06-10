Тяжесть в ногах: почему она появляется и что с этим делать?

Ощущение тяжести в ногах и чувство распирания голеней знакомо многим. Особенно часто эти симптомы беспокоят женщин: тяжесть может усиливаться к вечеру и сопровождаться отеками ног. Что с этим делать?

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Причина уходит корнями в далекое прошлое. Прямохождение, которое освободило руки человека, стало в итоге причиной того, что мы испытываем после долгого рабочего дня свинцовую тяжесть в ногах. Система кровоснабжения человека устроена так, что кровь выталкивается сердцем и под давлением движется по артериям. Обратно же она возвращается по венам, преодолевая силу гравитации

Ритмичное и регулярное сокращение мышц обеспечивает правильную циркуляцию крови. Если мышцы сокращаются мало и редко (или, наоборот, сильно, но статично), то возникает венозный застой в нижних конечностях.

Если человек на работе проводит весь день на ногах, то его мышцы не обеспечивают достаточное количество сокращений. Однако и в сидячей работе нет ничего полезного — в таком случае венозные сосуды ног весь день находятся в пережатом состоянии.

Вот что говорит сосудистый хирург Гедиминас Вайтенас: «Тяжесть в ногах и другие симптомы, о которых я упомяну, могут быть из-за многих причин. И это не обязательно какая-то болезнь. Чаще всего людям становится хуже летом, в жаркое время года. У людей с лишним весом появляются симптомы, хотя для этого может и не быть какой-то объективной причины. Беременные женщины часто сталкиваются с этой проблемой.

А что касается болезней, то есть болезни вен. И чаще всего люди жалуются на такие симптомы, как отеки ног, ноющая боль, если подольше побыть на ногах, судороги и зуд в ногах. Чаще всего это случается с потеплением воздуха, а также, например, в конце дня. Особенно, если у человека стоячая работа.

В таких случаях очень помогает приподнять ноги повыше. Это очень хорошо снимает симптомы. Еще это специальные упражнения, когда ступни двигаются вверх-вниз, венам тогда становится легче продвигать кровь, и это тоже облегчает боль в ногах. Так что людям, которые чувствуют тяжесть в ногах – им время от времени хорошо было бы выполнить упражнения. Хотя бы на несколько минут сесть, приподнять ноги и дать им отдохнуть. И тогда будет значительно лучше».

Итак, венозная недостаточность подстерегает тех, кто имеет избыточную массу тела, ведет пассивный образ жизни или подвергается продолжительным статическим нагрузкам. А значит, в группе повышенного риска – учителя, продавцы, парикмахеры, хирурги и все те, чья работа требует длительного нахождения в вертикальном положении. Здесь же – и люди «сидячих» специальностей (кассиры, бухгалтеры – и даже студенты). Опасность подстерегает и менеджеров, которым часто приходится ездить в командировки (особенно летать самолетами).

Что делать?

«Если нет никакой конкретной причины, почему так могло бы быть, тогда можно и заниматься спортом, и все делать, и даже уже от этого может становиться лучше. Но если есть так называемая болезнь вен, – варикоз вен или болезнь глубоких вен, тогда уже спасение – не просто в физических упражнениях, а в поднятии ног. Или есть еще один вариант – но это если уже выявлено, что у человека есть заболевание вен, – это компрессионная терапия. Это специальные чулки, которые сжимают ноги, сжимают вены, – и за счет этого происходит улучшение. Но те люди, которые используют эти чулки, чаще всего уже знают, что у них есть болезни вен, и они бывают в этих носках с утра до вечера.

Но вообще, если есть все эти симптомы, о которых я говорил ранее, – отеки ног, ноющая боль, судороги, зуд и т.д. – то хорошо было бы посетить врача, сосудистого хирурга. Тогда человек будет знать, в чем проблема. Врач объяснит, что будет, если ничего не делать, посоветует компрессионную терапию. Часто все эти проблемы можно решить и различными инвазивными методами. Благодаря им в будущем пропадают эти проблемы и не остается необходимости в компрессионной или какой-либо другой терапии. Немаловажен и эстетический эффект, когда на ногах больше не остается таких некрасивых вен», – говорит сосудистый хирург Гедиминас Вайтенас.

Чтобы замедлить развитие варикоза, ещё в XVII веке врачи начали использовать компрессионные чулки. С тех пор методы терапии стали более совершенными. Однако эластичный трикотаж по-прежнему применяется как для профилактики, так и во время лечения изменённых вен.

Компрессионный трикотаж обтягивает ноги. Благодаря этому сосуды не расширяются слишком сильно, а отёки уменьшаются. Впервые доктора начали бинтовать ноги ещё в Древнем Египте и Риме. Постепенно эти методы совершенствовались. После появления чулок их стали использовать в медицинских целях.

Сейчас применяется несколько разновидностей трикотажа — в зависимости от тяжести симптомов. Поэтому обычно его нельзя использовать без рецепта. Лишь профилактические изделия подходят для ношения без консультации с врачом.

Эластичное бельё незаменимо при профилактике варикоза, а также помогает пациентам быстрее восстанавливаться после операций на венах.

Хирургическая терапия обычно применяется начиная со второй стадии варикозной болезни, когда выступающие вены на ногах уже заметны визуально. Вены удаляются с помощью хирургических инструментов, препаратов-склерозантов или при помощи «холодного» лазера.

Варикозная болезнь лучше всего поддается лечению на начальных стадиях, когда основными симптомами, помимо тяжести в ногах, являются отеки, появляющиеся время от времени, небольшие зуд и жжение. А для того чтобы исключить себя из группы риска, врачи настоятельно рекомендуют изменить образ жизни — больше ходить, заниматься спортом, правильно питаться. Полностью избавиться от варикозной болезни, если она уже была диагностирована, довольно трудно — так что и в этом случае предупредить проще, чем лечить.

Источники тут, тут и тут.