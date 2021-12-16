Здоровье

Токсичные отношения. Что это такое и как это распознать?

Автор Анжелика Орлёнок
Токсичные отношения. Что это такое и как это распознать?
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Это «Культура здоровья». Тема сегодняшнего разговора – токсичные отношения. Почему они так называются и как их распознать?

Наш собеседник – врач-психотерапевт Юлиус Невераускас, и вот что он говорит.

Токсичные отношения. Что это такое и как это распознать?

Юлиус Невераускас. Фото – Facebook

– Человеческие потребности в нормальных отношениях – это безопасность, забота друг о друге, удовлетворение потребностей каждого, общение, безопасная привязанность и чувство зависимости. Чувство, что я нахожусь в паре и, конечно, выражение любви в обоих направлениях. Так что если эти потребности не удовлетворяются, если эти функции не удовлетворяются, а также если они нарушаются, то эти отношения называются токсичными.

Про какие пары можно сказать, что они находятся в токсичных отношениях? Это те пары, в которых есть запущенность и игнорирование потребностей. Те пары, в которых много страха и неопределенности. Такие, где любовь и забота – с условиями. Типа, если ты будешь хорошим, тогда я тебя буду любить. Те пары, в которых не соблюдаются границы. В которых не хватает интимности. Где очень строгие правила. И где игнорируются интересы человека. Скажем, если мы хотим другого человека поощрить и попытаться разобраться в том, что происходит, для этого существует так называемый ненасильственный язык. Он состоит из четырех шагов. Первый шаг – мы проговариваем факт. Не свое мнение, а факт. Что мы видим, что происходит. Второй шаг – называем свои чувства и эмоции. Третий шаг – называем свои потребности. И четвертый – высказываем просьбу.

Приведу пример поведения в отношениях. Я вижу, что ты сидишь в своем телефоне в тот момент, когда я тебе говорю важные для меня вещи. Я называю факт. Я не говорю, что ты меня не любишь. Я не говорю, что ты меня не слушаешь. Я говорю так: я вижу, что ты что-то делаешь в телефоне в то время, когда я говорю важные для меня вещи. Вторым шагом я определяю свои чувства. Я злюсь. Затем я высказываю свои потребности. Это звучит примерно так: то, что для меня важно, тебя тоже должно беспокоить, потому что мы находимся в одной лодке. Мы – пара. И, наконец, четвертым шагом я высказываю просьбу. Может быть, ты можешь отложить свой телефон в сторону на 10 минут и послушать меня?

Это был бы один из вариантов ненасильственного общения при выражении своих потребностей. Другой способ – создать правила в семье. Я считаю очень-очень важным шагом – озвучить правила, которые в семье существуют. Они всегда есть, но иногда они просто находятся в нашем подсознании. Когда мы озвучиваем их, перечисляем на бумаге, тогда мы можем с ними работать и видим их ошибки.

Третий способ – это постоянно учиться. Учиться на своих ошибках. Постоянно говорить о том, что мы можем сделать лучше.

Токсичные отношения неспроста названы токсичными

Это то, что отравляет жизнь, не дает чувствовать себя в безопасности, существовать и развиваться гармонично. Для того чтобы распознать такие отношения, надо постараться сравнить свое состояние в тот момент, когда спокойно и радостно и в тот момент, когда происходит процесс общения. 

Комфортно ли вам? Можете ли вы спокойно делиться сокровенным – какими-то ожиданиями, переживаниями, неприятностями, – и знать, что вас не обидят, не высмеют, а внимательно выслушают и выскажут поддержку?

Чувствуете ли вы себя в безопасности? Речь идет не только о физической безопасности, но и эмоциональной. Не подтрунивают ли над вами постоянно, не издеваются ли? 

Критикуют ли вас, осуждают, – или вы можете совершенно искренне высказывать свои мнения и пожелания – и они будут выслушаны с уважением? Доверяете ли вы друг другу? 

Наконец, считаете ли вы себя счастливой/счастливым в ваших отношениях? Чувствуете ли, что к вашему мнению прислушиваются, и вы можете расти, развиваться, строить совместные планы на будущее? Комфортно ли вам дома, уютно? Хочется ли вообще строить эти совместные планы?

Психологи говорят, что если у вас все же создается ощущение, что вы живете в токсичных отношениях, с этим можно и нужно что-то делать. Как вариант – к ним же, психологам, и обратиться за помощью. А еще можно начать с анализа своего поведения. Не провоцируете ли вы в отношении себя агрессию, не ведете ли себя как жертва? А может быть, у ваших родителей были несчастливые отношения, и вы перекладываете неверие во что-то хорошее и на свою семью? В любом случае, возможно, что с психологом вы сможете поработать над своими личными проблемами. Сюда может относиться, например, низкая самооценка, неумение обозначать свои границы, проговаривать свои личные желания и пробовать воплощать их в жизнь.

Ненасильственное общение

Как уже говорил наш собеседник, есть очень хороший метод ненасильственного общения. Если его освоить, его можно с успехом применять в любых отношениях – и с супругом, и с ребенком, и с коллегой. Концепцию такого общения создал американский психолог Маршалл Розенберг в 1960-х годах. В ее основе лежит утверждение, что люди тогда прибегают к насилию или поведению, которое причиняет душевные страдания другим, когда они не осознают, что существуют более гуманные модели поведения. Задача – работать над тем, чтобы люди своим поведением стремились удовлетворить потребности друг друга. Ведь способность к сопереживанию есть у каждого человека.

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