Том Хиддлстон ищет зловещее чудовище в трейлере «Змея из Эссекса»

Первый трейлер мини-сериала «Змей из Эссекса» (The Essex Serpent) обнародовал видеосервис Apple TV+. Действие 6-серийного фильма происходит в Викторианской Англии.

Главная героиня Кора Сиборн (Клэр Дэйнс) после смерти мужа переезжает из Лондона в деревню в графстве Эссекс. Вместе с деревенским викарием (Том Хиддлстон) они расследуют легенду о существовании в здешних местах некоего мифического змея. И когда происходит трагедия, местные жители обвиняют женщину в том, что она навлекла на них гнев чудовища.

В сериале режиссера Клио Барнард по мотивам книги Сары Перри также снялись Клеманс Поэзи, Фрэнк Диллэйн, Хейли Сквайрс, Дикси Эгерикс и др.

Премьера состоится на Apple TV+ 13 мая.

Источник: InterMedia