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Том Хэнкс спродюсирует сериал о бомбардировщиках Второй мировой

Автор Эвелина Никанорова

Продюсерская компания Playtone, которую возглавляет Том Хэнкс и Гэри Гетцман, заключила долгосрочный эксклюзивный контракт с Apple TV+.

Том Хэнкс спродюсирует сериал о бомбардировщиках Второй мировой

В числе приоритетных проектов, за продвижение которых берется фирма, — сериал «Властелины воздуха», сообщает Deadline. Лента базируется на документальном романе Дональда Л. Миллера. В книге рассказывается об американских бомбардировщиках, участвовавших в воздушных боях в годы Второй мировой войны. Над проектом также работает кинокомпания Стивена Спилберга Amblin Television.

Главные роли в сериале сыграют Остин Батлер и Барри Кеоган. Премьера сериала намечена на 2022 год, но точная дата выхода пока не называется.

Источник: InterMedia

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