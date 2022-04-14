Том Хэнкс спродюсирует сериал о бомбардировщиках Второй мировой

Продюсерская компания Playtone, которую возглавляет Том Хэнкс и Гэри Гетцман, заключила долгосрочный эксклюзивный контракт с Apple TV+.

В числе приоритетных проектов, за продвижение которых берется фирма, — сериал «Властелины воздуха», сообщает Deadline. Лента базируется на документальном романе Дональда Л. Миллера. В книге рассказывается об американских бомбардировщиках, участвовавших в воздушных боях в годы Второй мировой войны. Над проектом также работает кинокомпания Стивена Спилберга Amblin Television.

Главные роли в сериале сыграют Остин Батлер и Барри Кеоган. Премьера сериала намечена на 2022 год, но точная дата выхода пока не называется.

Источник: InterMedia