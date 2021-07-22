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ТОП-10 неожиданных качелей в Вильнюсе и его окрестностях

Автор Анжелика Орлёнок 3
ТОП-10 неожиданных качелей в Вильнюсе и его окрестностях

Качели для многих ассоциируются с детством, летом и беззаботностью. И какой-то особой прелестью обладают качели, установленные на природе неизвестными персонажами в самых неожиданных местах. В одних местах такие качели затем исчезают, в других – так же неожиданно появляются. Наши коллеги собрали коллекцию самых неожиданных качелей в Вильнюсе и его окрестностях.

1. ГОРОДИЩЕ В НОВОЙ ВИЛЬНЕ

Если подняться по лестнице на высокий холм, можно полюбоваться красивым пейзажем Павильнисского регионального парка, увидеть Вильняле и плотину.

Координаты: 54.6980270, 25.3814990.

ТОП-10 неожиданных качелей в Вильнюсе и его окрестностях

Городище в Новой Вильне. Фото – instagram.com/mantas.br

2. ГОРА АЛТАНОС

С этого холма открывается великолепный вид на Старый город Вильнюса. Гора находится в районе Ужупис, людей там бывает немного. Название эта гора получила от итальянского слова altano – “терраса на крыше”.

Координаты: 54.684054, 25.300497.

ТОП-10 неожиданных качелей в Вильнюсе и его окрестностях

Гора Алтанос. Фото – instagram.com/mantas.br

3. ЛАУРАЙ

Это название связано с закрытым кварталом, в котором живут богатые люди. Но недавно на берегу Нериса появились скромные качели. Здесь в тишине можно, раскачиваясь на качелях слушать щебетание птиц.

Координаты: 54.801895, 25.361866.

ТОП-10 неожиданных качелей в Вильнюсе и его окрестностях

Лаурай. Фото – instagram.com/mantas.br

4. ЖВЕРИНАС

Эти деревянные качели находятся в нескольких шагах от Жверинского моста, около сквера им. Эдуардаса Бальсиса. С этого места открывается красивая панорама.

Координаты: 54.690211, 25.258195.

ТОП-10 неожиданных качелей в Вильнюсе и его окрестностях

Жверинас. Фото – instagram.com/mantas.br

5. ПРУДОВЫЙ ПАРК

Этот оазис находится в самом центре Вильнюса, гулять там любят многие горожане. Вокруг прудов проложены многочисленные тропы, а недавно появились и скульптуры. И. конечно же, качели.

Координаты: 54.678637, 25.297335.

ТОП-10 неожиданных качелей в Вильнюсе и его окрестностях

Кудру парк. Фото – instagram.com/mantas.br

6. БЕЛАЯ ГОРА

Кярнаве знаменита многим своими городищами. Однако рядом есть не менее известный объект. На окраине городка, над излучиной Нериса, стоит Белая гора, мимо которой проходит одноименная прогулочная тропа. Деревянная площадка позволяет взглянуть на красивые леса с большой высоты. А любители прогулок могут пройтись по лесной тропе длиной 3 км. В этом месте можно найти много качелей для детей и взрослых.

Координаты: 54.886906, 24.829471.

ТОП-10 неожиданных качелей в Вильнюсе и его окрестностях

Белая гора. Фото – instagram.com/mantas.br

7. ПУНЖЁНСКОЕ ОБНАЖЕНИЕ

Это впечатляющий своей красотой обрыв с видом на Нерис и леса. Обнажение находится на окраине Швенчёнского района, и совсем недавно оно было известно только местным жителям. Однако, конечно же, красивая панорама с каждым днем привлекает все больше посетителей. А недавно там появились и качели.

Координаты: 54.866410, 25.744495.

ТОП-10 неожиданных качелей в Вильнюсе и его окрестностях

Пунжёнис. Фото – instagram.com/mantas.br

8. ТРАКАЙ

У самого въезда в Тракай, недалеко от кругового перекрестка, появились качели с видом на озеро Тоторишкю. Особенно красивые виды здесь открываются весной и летом.

Координаты: 54.633934, 24.933721.

ТОП-10 неожиданных качелей в Вильнюсе и его окрестностях

Тракай. Фото – instagram.com/mantas.br

9. ОЗЕРО ГЕЛА

Озеро Гела на окраине Неменчине – одно из самых красивых мест около Вильнюса. Между первым и вторым пляжем можно найти уютные деревянные качели.

Координаты: 54.851298, 25.507249.

ТОП-10 неожиданных качелей в Вильнюсе и его окрестностях

Озеро Гела. Фото – instagram.com/mantas.br

10. ТРАКАЙСКИЙ ПАРК КАЧЕЛЕЙ

Рядом с историческим центром в Тракай оборудовано место отдыха, самое романтичное во всем городе. Оно находится рядом с придорожной часовенкой Св. Яна Непомуцкого. Парк находится у берега озера Лука, а по вечерам оно радует глаз красивым освещением.

Координаты: 54.644474, 24.936355.

ТОП-10 неожиданных качелей в Вильнюсе и его окрестностях

Тракайский парк качелей. Фото – instagram.com/mantas.br

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