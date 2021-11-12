ТОП-10 отличных водных парков Литвы

О чем мы вспоминаем, когда заходит речь о водных парках нашей страны? Конечно, первым делом приходят в голову аквапарки в Вильнюсе и Друскининкай. Но список мест, где можно отдохнуть в бассейне или попариться в бане, гораздо шире. Предлагаем вам ТОП-10 водных парков Литвы.

1. Аквапарк Vichy, Вильнюс

Это один из самых популярных и любимых аквапарков страны. Здесь можно почувствовать себя как в далекой Полинезии. Во-первых, тепло, а во-вторых, – здесь много островков, окруженных прозрачной голубой водой. В парке Vichy есть бассейны, джакузи, захватывающие дух скоростные горки, банные зоны и водный бар.

2. Водный парк Aqua, Друскининкай

В Центре здоровья и отдыха Aqua – самый большой на юге Литвы парк водных развлечений. Под крышей оздоровительного комплекса расположились сам аквапарк, два отеля, рестораны, спа, массажные салоны и т.д. К слову, в аквапарке есть и два десятка различных бань и саун – правда, посещать их можно только с 18 лет. Но и без тепловых процедур в парке хватает развлечений для детей и взрослых.

3. Водный парк Grand SPA Lietuva, Друскининкай

В описании аквапарка Grand SPA Lietuva говорится, что это – светящийся мир удовольствий с утра до вечера. Пожалуй, так и есть. Здесь нет большого количества скоростных горок, но водных развлечений все равно достаточно. Здесь можно поплавать в бассейне, попрыгать через волны, унестись вместе с течением быстрой реки, постоять под водопадами. Ну и, конечно же, со скоростью промчаться в закрытой трубе или спуститься с безопасной семейной горки. В оздоровительном комплексе есть еще и бюветы с минеральной водой, паровые и ледяные комнаты, тренажерный зал.

4. Комплекс Harmony Park, Пренайский район

Территория комплекса занимает около 200 гектаров. На ней разместились 5-звездочный отель Harmony Park со спа-центром, виллы разных размеров, и даже конюшни и ипподром. Но нас интересуют бассейны для плавания – и они, конечно же, тоже есть. Зона водных развлечений отлично подходит для отдыха с детьми.

5. Royal SPA Residence, Бирштонас

Royal SPA Residence расположился в курортном Бирштонасе. Вокруг современного 4-звездочного отеля находятся чистые сосновые леса. А внутри – все, что необходимо для отдыха и улучшения здоровья. Здесь есть спа-центр, бассейн, джакузи, банный комплекс, бильярд и настольный теннис, бюветы с минеральной водой, рестораны и даже кинозал и зимний сад. Ну а в спа-зоне можно не только отдохнуть и поплавать в бассейне, но и познакомиться с оздоровительной философией Себастьяна Кнейппа. В нее входят закаливание, укрепление внутренней гармонии, световая и звуковая терапия.

6. Vytautas Mineral SPA, Бирштонас

Vytautas Mineral SPA – один из новейших спа-центров. Он даже получал награды за инновации на различных конкурсах. В спа-центре, конечно же, есть спортивные площадки и детские бассейны, уникальные сауны, в том числе минеральные. К слову, во многих процедурах здесь используют ценные минеральные воды. В спа-салоне есть также хаммам.

7. Зона водных развлечений в санатории «Тульпес», Бирштонас

Зона водных развлечений санатория «Тульпес» предназначена не только для посетителей санатория. Ее стоит посетить всем, кто хочет восстановить силы и отвлечься от городского шума. В «Тульпес» есть два бассейна: маленький для минеральной воды и большой – для пресной. Они идеально подходят для пар, семей, небольших компаний. Здесь же квалифицированные физиотерапевты проводят водные занятия.

8. Vilnius Grand Resort, Вильнюс

Vilnius Grand Resort – это комплекс для отдыха, развлечений и мероприятий. Он находится всего в 20 минутах езды от центра столицы. В комплексе The V SPA & Wellness есть две разные зоны бассейнов, поэтому каждый сможет найти для себя подходящую. Это Aqua pool для семейного отдыха с детьми с бассейном, джакузи, баней, сауной и тренажерным залом. И Vitality pool – зона отдыха для гостей старше 12 лет. Она включает в себя бассейн с водными каскадами, закрытый и открытый бассейны, джакузи, бани и сауны, а также соляную комнату и комнату ароматерапии.

9. Karpynė, Расейняйский район

Зона водных развлечений Karpynė открыта как для гостей усадьбы, так и для тех, кто просто хочет поплавать в бассейне и расслабиться в сауне. Комплекс состоит из двух отдельных частей с разными водными развлечениями, а усадьба Karpynė приглашает в зону бассейна и бань. Здесь есть плавательный бассейн и джакузи, турецкая баня, сауна и хаммам. А летом усадьба Karpynė приглашает наслаждаться баней и плаванием в открытом бассейне.

10. Atostogu parkas возле Паланги, Кретингский район

Это самый большой курортный парк в Жемайтии. Он интересен, прежде всего, множеством бассейнов. В помещении их десять: спортивные, массажные, тренировочные, детские, тропа Кнейпа, а также бассейн с сертифицированной, натуральной, геотермальной водой и высокой минерализацией. А в теплое время года здесь можно нежиться в бассейнах под открытым небом. Среди них охлаждающий, спортивный с гидромассажными каскадами, бассейн с минеральной водой, 3 гидромассажных бассейна. Ну а в холодное время года на улице остаются открытыми всего два гидромассажных бассейна, один из них – с минеральной геотермальной водой.