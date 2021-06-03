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ТОП-5 самых необычных познавательных троп Литвы

Автор Анжелика Орлёнок 13
ТОП-5 самых необычных познавательных троп Литвы

Отличный вариант для отпуска – выбраться на отдых в один из живописных уголков нашей страны. А уже там, переодевшись в удобную одежду и прихватив с собой рюкзак с чем-то полезным и вкусным, – отправиться в путешествие. В сегодняшнем материале – ТОП-5 самых красивых и необычных троп Литвы.

1. Мифологическая пешеходная тропа Сирветос (Šventa, Sirvėtos regioninis parkas)

Двухкилометровая трасса, гуляя по которой можно встретить целых 17 каменных скульптур. В них известные литовские мастера олицетворяли древних балтийских божеств и мифических существ.

ТОП-5 самых необычных познавательных троп Литвы

2. Познавательная тропа по болоту Мушос-Тирялис (Joniškio r., Žagarės regioninis parkas)

Эта тропа протяженностью 3,6 км проходит по Жагарскому региональному парку. Ее уникальность в том, что это – самая длинная в Литве дощатая тропа, проложенная по болоту. А еще – в том, что это настоящая находка для всех, кому интересно познакомиться с растительным и животным миром болот, насладиться спокойствием и тишиной. Если вести себя осторожно, безопасность гарантирована.

ТОП-5 самых необычных познавательных троп Литвы

3. Познавательная тропа по Шаукляйскому валунному полю (Skuodo r., Salantų regioninis parkas)

Пейзаж этих мест напоминает тундру. Двухкилометровая тропа проходит по территории валунного поля, сформировавшегося в результате схождения ледника. Пешеходы могут увидеть уникальный пейзаж с огромными камнями, достигающими 3 метров в диаметре. К слову, существует легенда, что валуны — это воины, превращенные языческими богами в камни.

ТОП-5 самых необычных познавательных троп Литвы

4. Познавательная тропа вдоль речки Юркишкис (Molėtų r., Asvejos regioninis parkas)

Парадокс. У нас в стране нет высоких гор, но зато есть горные реки. Два озера соединены между собой небольшой рекой каньонного типа Юркишкис. Ее длина всего чуть больше километра, но благодаря перепадам высоты она напоминает настоящую горную речку. Полюбоваться ею поможет тропа с множеством лестниц и сходней.

ТОП-5 самых необычных познавательных троп Литвы

5. Познавательная тропа Зацкагирис (Varėnos r., Dzūkijos nacionalinis parkas)

Это одна из самых длинных троп в Литве. Ее протяженность – почти 14 км. Проходит тропа по песчаным берегам рек с хижинами бобров, дюнами, болотами и дзукийскими лесами.

ТОП-5 самых необычных познавательных троп Литвы

Источники тут и тут

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