Топ-6 фильмов 2000-ого года

Фильм Алексея Балабанова – без сомнения главный русский фильм года. А Данила Багров, которого сыграл Сергей Бодров мл. – главный герой целого поколения нулевых. Саундтрек фильма – подарил нам огромное количество отличных песен и группу «Би-2». А стишок «Я узнал, что у меня есть огромная семья» – с тех пор знают все. По сюжету Данила отправляется в Америку, чтобы разобраться с тем, кто убил его друга. В ролях помимо Бодрова мл. – Виктор Сухоруков, Сергей Маковецкий и Ирина Салтыкова в роли самой себя.