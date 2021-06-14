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Топ-6 фильмов 2000-ого года

Автор Gintaras Zukas 180
Топ-6 фильмов 2000-ого года

Топ-6 фильмов 2000-ого. Мы начинаем еженедельную рубрику «Лучшие фильмы года». На этой неделе это фильмы 2000-ого. Что мы смотрели 20 лет назад.

Гладиатор / Gladiator (2000)

Главный коммерческий фильм года. 5 оскаров, в том числе награда за «Лучший фильм» и «Лучшая мужская роль», которая досталась Расселу Кроу. Лента рассказывает о приключениях римского генерала Максимуса. Его предают и приговаривают к смерти. Чудом избежав гибели, Максимус становится гладиатором. Режиссер ленты Ридли Скотт.

Танцующая в темноте / Dancer in the Dark (2000)

Главный авторский фильм года от Ларса фон Триера. Мюзикл получила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале. А исполнительнице главной роли, певице Бьорк (песни которой звучат в фильме) принесла приз «За лучшую женскую роль». Сюжет: у Сельмы тяжёлая болезнь, из-за которой она теряет зрение. Этот же недуг поражает и её сына. Сельма пытается заработать деньги, необходимые для лечения сына.

Помни / Memento (2000)

Фильм, который прославил режиссера Кристофера Нолана (автора «Бэтменов», «Начала» и «Доводов». Тут он занимается любимым делом: играет со временем. Фильм рассказывает историю Леонард Шелби, цель которого – найти убийцу своей жены. Но у него проблема: у него редкая форма амнезии, он помнит все до убийства, он не помнит, что было пятнадцать минут назад. В главных ролях Гай Пирс и звезда «Матрицы» Кэрри-Энн Мосс.

Большой куш / Snatch (2000)

Вторая лента режиссера Гая Ричи получилась не менее (а местами даже более) отвязной, чем «Карты, деньги и два ствола». История крутится вокруг краденого алмаза, с участием множества колоритных персонажей лондонского дна – русского гангстера, троих незадачливых грабителей, хитрого боксера и угрюмого громилы грозного мафиози. Актёрский состав впечатляет: Джейсон Стэйтем, Брэд Питт, Бенисио Дель Торо и др. К слову это один из первых фильмов выходящих под знаком «В переводе Гоблина».

Люди Икс / X-Men (2000)

Главный комикс-фильм года. Появился еще до Бэтменов Нолана и до Киновселенной Marvel. Рассказывает историю людей с генетической мутацией, которые борются друг с другом и против сил зла. Это первый фильм, который даст старт франшизе, которая насчитывает больше десятка фильмов. В главных ролях: Хью Джекман (играл Росомаху более 20 лет), сэр Патрик Стюарт, Йен Маккеллен, Холли Берри и другие. 

Брат 2 (2000)

Фильм Алексея Балабанова – без сомнения главный русский фильм года. А Данила Багров, которого сыграл Сергей Бодров мл. – главный герой целого поколения нулевых. Саундтрек фильма – подарил нам огромное количество отличных песен и группу «Би-2». А стишок «Я узнал, что у меня есть огромная семья» – с тех пор знают все. По сюжету Данила отправляется в Америку, чтобы разобраться с тем, кто убил его друга. В ролях помимо Бодрова мл. – Виктор Сухоруков, Сергей Маковецкий и Ирина Салтыкова в роли самой себя.

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