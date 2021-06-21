Топ-6 фильмов 2001-ого года

Главная детская книга последних лет, получила достойную экранизацию. Фильм, как и произведение Джоан Роулинг рассказывает о волшебнике Гарри Поттере, который на одиннадцатый День рождения узнает, что зачислен в школу магии и волшебства под названием Хогвартс. А там начинаются его приключения. Режиссером первой части (из 8 фильмов) стал Крис Коламбус – автор “Один дома” и “Один дома 2”. А в главных ролях задействованы: Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон и Алан Рикман.