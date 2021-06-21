Топ-6 фильмов 2001-ого года

Топ-6 фильмов 2001-ого. На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2001-ого. Те, что выходили на экраны кинотеатров 19-ть лет назад.
Властелин колец: Братство Кольца / The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Главная экранизация фэнтези всех времен и народов. Волшебники, эльфы, гномы и хоббиты. Первая часть трилогии великого Толкина рассказывает о четырех хоббитах, которые должны уничтожить Кольцо всевластья. Они отправляются в путь к Роковой горе через всё Средиземье. Фильм принес студии и создателям огромные деньги, а актёрам мировую славу. Режиссёр: Питер Джексон. В ролях: Элайджа Вуд, Иэн Маккеллен, Вигго Мортенсен, Шон Бин, Орландо Блум и другие.
Гарри Поттер и философский камень / Harry Potter and the Sorcerer’s Stone (2001)
Главная детская книга последних лет, получила достойную экранизацию. Фильм, как и произведение Джоан Роулинг рассказывает о волшебнике Гарри Поттере, который на одиннадцатый День рождения узнает, что зачислен в школу магии и волшебства под названием Хогвартс. А там начинаются его приключения. Режиссером первой части (из 8 фильмов) стал Крис Коламбус – автор “Один дома” и “Один дома 2”. А в главных ролях задействованы: Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон и Алан Рикман.
Игры разума / A Beautiful Mind (2001)
Главный драматический фильм года, получивший “Оскара” и “Золотой Глобус”, как лучший фильм. Картина рассказывает о математическом гение, который не совсем в ладах с реальным миром. Однажды к нему обращается агент, предлагающий поработать на особый отдел ЦРУ. Режиссер Рон Ховард собрал звездный (но не замыленный) состав: Рассел Кроу, Эд Харрис, Дженнифер Коннелли, Кристофер Пламмер и Пол Беттани.
Амели / Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain (2001)
Самый романтический фильм года. Французская лента рассказывает о тихой и застенчивой Амели Пулен, которая однажды начинает менять мир окружающих её людей. Кому-то она помогает найти любовь, кому-то поверить в себя, а кого-то наказывает за черствость. Музыку Яна Тьерсена – можно смело считать саундтреком года. А главная актриса 2001-ого – без сомнения Одри Тоту. Если вам вдруг стало грустно – обязательно посмотрите этот фильм. Всё наладится.
Одиннадцать друзей Оушена / Ocean’s Eleven (2001)
Самый “звёздный” фильм года. Режиссер Стивен Содерберг собрал в одной картине Джорджа Клуни, Брэда Питта, Мэтта Дэймона, Джулию Робертс и других. Лента рассказывает о воре Дэнни Оушене, который планирует организовать самое сложное ограбление казино в истории. Лихая криминальная лента, которая поможет скоротать любой вечер. Приятного просмотра.
Мулен Руж / Moulin Rouge! (2001)
Самая красочная лента 2001-ого года. Над изготовлением 300 костюмов работали более 80 костюмеров. Также это главный мюзикл года. При этом для картины не выдумывали какие-то новые композиции, а переделали известные хиты Элтона Джона, Queen, Стинга, The Beatles и другие. Режиссер Баз Лурман рассказал историю любви писателя и певицы, которые не могут быть вместе. Главные роли исполнили Николь Кидман и Юэн МакГрегор.
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