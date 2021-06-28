Топ-6 фильмов 2002-го года

Топ-6 фильмов 2002-ого + один мультфильм. На этой неделе мы предлагаем вспомнить фильмы 2002-ого.
Идентификация Борна / The Bourne Identity (2002)
Отличный боевик с Мэттом Дэймоном в главной роли. Команда итальянского рыболовецкого судна находит в водах Средиземного моря тело мужчины с двумя пулевыми ранениями в спине. Когда незнакомец приходит в себя, оказывается, что он не помнит, кто он и что с ним случилось, однако он может говорить на нескольких языках и обладает другими необычными способностями. Теперь он должен выяснить кто он такой. Посмотрите – не пожалеете. Боевик до сих пор смотрится на ура.
Мой мальчик / About a Boy (2002)
Отец Уилла Фримана был автором популярной рождественской песни, и тем самым избавил своего сына от проблем с деньгами. Ему почти сорок и не был женат, у него нет детей, у него даже никогда не было постоянной работы. Однажды он встречает двенадцатилетнего Маркуса и становятся лучшими друзьями. Маркус находит в Уилле понимающего взрослого, который помогает ему справляться с проблемами, а Уилл начинает постепенно заботиться о мальчике, чувствовать перед ним свою ответственность и взрослеть. Лучший мелодраматический фильм года с Хью Грантом в главной роли.
Комната страха / Panic Room (2002)
Главный триллер года. Рассказывает как мать с дочерью въезжают в только что купленный дом, ранее принадлежащий миллионеру. Помимо всего прочего дом оборудован спец-комнатой, в которой можно спрятаться, если в дом залезут воры. И конечно, злодеи не заставили себя долго ждать. В фильме Дэвида Финчера снялись Джоди Фостер, Форест Уитакер и молоденькая (еще до “Сумерек”) Кристен Стюарт
Поймай меня, если сможешь / Catch Me If You Can (2002)
Фильм Стивена Спилберга рассказывает о юном мошеннике Фрэнке Эбегнейле, который успел поработать врачом, адвокатом и пилотом на пассажирской авиалинии – и все это до достижения совершеннолетия. Также он проводил махинации с документами, что в конечном счете принесло ему миллионы долларов, которые он получил по фальшивым чекам. И конечно на него обратило внимание ФБР. В главных ролях Леонардо ДиКаприо и Том Хэнкс.
Пианист / The Pianist (2002)
Фильм Романа Полански снят по автобиографии Владислава Шпильмана, одного из лучших пианистов Польши 30-х годов прошлого века. Главный герой фильма – Владек – занимается искусством до тех пор, пока территорию Польши не занимают нацисты. Жизнь всех евреев меняется: их помещают в Варшавское гетто, запрещают работать, унижают, заставляют носить отличительные повязки, а через некоторое время отправляют в концлагерь. За работу в этом фильме Эдриан Броуди получил заслуженный Оскар. А сам фильм получил Золотую пальмовую ветвь Канн.
Человек-паук / Spider-Man (2002)
Главный кинокомикс года. Любимый персонаж многих подростков в классной экранизации Сэма Рейми. Питер Паркер – обыкновенный школьник. Однажды он отправился с классом на экскурсию, где его кусает странный паук. И у Питера появляются суперсилы. Свои способности он направляет на защиту слабых. В главных ролях Тоби Магуайр, Уиллем Дефо и Кирстен Данст.
Ледниковый период / Ice Age (2002)
Главный мультфильм года. Действие разворачивается 20 тыс. лет назад во время Ледникового периода. Угрюмый мамонт Манфред и бесшабашный ленивец Сид находят человеческого детёныша. Они решаются вернуть его людям и отправляются в путешествие.
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