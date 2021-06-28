Топ-6 фильмов 2002-го года

Отец Уилла Фримана был автором популярной рождественской песни, и тем самым избавил своего сына от проблем с деньгами. Ему почти сорок и не был женат, у него нет детей, у него даже никогда не было постоянной работы. Однажды он встречает двенадцатилетнего Маркуса и становятся лучшими друзьями. Маркус находит в Уилле понимающего взрослого, который помогает ему справляться с проблемами, а Уилл начинает постепенно заботиться о мальчике, чувствовать перед ним свою ответственность и взрослеть. Лучший мелодраматический фильм года с Хью Грантом в главной роли.