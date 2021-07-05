Топ-6 фильмов 2003-го года

Главная комедия года. Раз в год на Рождество Вилли вместе со своим напарником переодеваются в Санта Клауса и эльфа и грабят очередной универмаг. Он алкоголик, бабник, дебошир и ругается почем зря. Но нашелся мальчуган, который все-таки в него поверил. Комедия о том, что даже если ты состоишь из всех плохого, хорошее в тебе обязательно найдется. В главной роли: (неподражаемый в этом амплуа) Билли Боб Торнтон. Если не пугают “плохие слова” – лучше смотреть в переводе Гоблина.