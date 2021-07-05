Топ-6 фильмов 2003-го года

На этой неделе мы предлагаем вспомнить фильмы и мультфильм 2003-го.
Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины / Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)
Главный блокбастер года. Именно с этого фильма пираты вернулись на большие экраны и началась слава Джека Воробья… Извините… Капитана Джека Воробья. Его заклятый враг – капитан Барбосса похищает корабль Джека “Черную Жемчужину”, а затем крадет прекрасную дочь губернатора Элизабет Свонн. Влюбленный в неё Уилл Тернер вместе с Джеком возглавляет спасательную экспедицию. Прекрасное приключенческое кино, с морскими сражениями, трюками, взрывами и приключениями. В главных ролях: Джонни Депп, Орландо Блум, Кира Найтли, Джеффри Раш.
Реальная любовь / Love Actually (2003)
Главный рождественский фильм всех времён и народов. Несколько коротких историй рассказывающих о том, что во всё виновата любовь и что Рождество самая волшебная пора. В главных ролях: (только вчитайтесь) Хью Грант, Билл Найи, Лиам Нисон, Эмма Томпсон, Колин Фёрт, Алан Рикман, Кира Найтли, Билли Боб Торнтон, Мартин Фриман, Роуэн Эткинсон и Клаудия Шиффер.
Трудности перевода / Lost in Translation (2003)
Главный лирический фильм года. Фильм Софии Копполы с Биллом Мюрреем и Скарлетт Йоханссон в главных ролях. Фильм получил вагон наград, включая Оскар, Глобусы и Венецианских львов. Немолодой телеактер Боб Харрис снимается в японской рекламе виски. Шарлотта жена фотографа, который снимает рекламу в Токио. Оба героя чувствуют себя одинокими и проводят время в компании друг друга.
Плохой Санта / Bad Santa (2003)
Главная комедия года. Раз в год на Рождество Вилли вместе со своим напарником переодеваются в Санта Клауса и эльфа и грабят очередной универмаг. Он алкоголик, бабник, дебошир и ругается почем зря. Но нашелся мальчуган, который все-таки в него поверил. Комедия о том, что даже если ты состоишь из всех плохого, хорошее в тебе обязательно найдется. В главной роли: (неподражаемый в этом амплуа) Билли Боб Торнтон. Если не пугают “плохие слова” – лучше смотреть в переводе Гоблина.
Убить Билла / Kill Bill: Vol. 1 (2003)
Фильм Квентина Тарантино с Умой Турман в главной роли. В беременную наемную убийцу по кличке Черная Мамба во время бракосочетания стреляет человек по имени Билл. Пролежав четыре года в коме, Невеста приходит в себя. Она горит желанием найти тех, кто ее предал. Теперь только безжалостная месть успокоит её сердце, и она начинает убивать поочередно всех членов банды Билла, оставляя главаря напоследок. Отличные диалоги, потрясающие драки, запоминающийся саундтрек и жёлтый спортивный костюм. Что ещё надо?
В поисках Немо / Finding Nemo (2003)
Главный мультфильм года и очередной шедевр студии Pixar. Рыба-клоун Марлин после трагической гибели жены в одиночку растит своего единственного сына Немо. Однажды любопытный Немо, чтобы доказать, что он уже взрослый, плывет в открытый океан и попадает в неприятности. Марлин отправляется на поиски сына. Мультфильм получил заслуженный Оскар и снискал любовь зрителей во всех странах мира.
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