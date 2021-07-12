Топ-6 фильмов 2004-го года

Главный фильм ужасов 2004-го, который породил целую франшизу. Два незнакомца просыпаются в подвале, где лежит человек с простреленной головой и пистолетом в руке. Они прикованы к стенам цепями и не помнят, как тут оказались. Голос с найденной плёнки велит одному из них выбрать — убить товарища по несчастью или дать умереть своим жене и дочери. Так начинается жестокая игра, а у невольных её участников есть всего лишь 7 часов.