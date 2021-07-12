Топ-6 фильмов 2004-го года

На этой неделе мы предлагаем вспомнить фильмы и мультфильм 2004-го.
Малышка на миллион / Million Dollar Baby (2004)
Лучшая драма года. И главные призы на Оскаре: лучший фильм, лучшая женская роль (Хилари Суэнк), лучшая мужская роль второго плана (Морган Фриман) и лучший режиссер (Клинт Иствуд). Фильм рассказывает о тренере по боксу Фрэнке Данне, которому так и не удалось воспитать чемпиона. Он владеет спортивным залом в Лос-Анджелесе, где всё ещё проводит тренировки. Неожиданно в жизни Фрэнка появляется Мэгги Фицжеральд, 31-летняя официантка, мечтающая стать боксером. Фрэнк не желает тренировать женщину, но упорство Мэгги заставляет его передумать.
Гнев / Man on Fire (2004)
Главный боевик года с Дензелом Вашингтоном в главной роли. Бывшего агента ЦРУ Джона Кризи нанимают телохранителем девятилетней дочери богатого промышленника. Поначалу Кризи с трудом терпит соседство не по годам развитой девочки. Но со временем они становятся друзьями. Кризи вновь почувствовал вкус к жизни, но все рушится, когда Питу похищают. Кризи клянется убить любого, кто втянут в похищение Питы. Теперь его никто не остановит…
Пила: Игра на выживание / Saw (2004)
Главный фильм ужасов 2004-го, который породил целую франшизу. Два незнакомца просыпаются в подвале, где лежит человек с простреленной головой и пистолетом в руке. Они прикованы к стенам цепями и не помнят, как тут оказались. Голос с найденной плёнки велит одному из них выбрать — убить товарища по несчастью или дать умереть своим жене и дочери. Так начинается жестокая игра, а у невольных её участников есть всего лишь 7 часов.
Терминал / The Terminal (2004)
Фильм рассказывает историю Виктора Наворски, отправившегося в Нью-Йорк из Восточной Европы. Пока Виктор летел в самолете, на его родине произошел государственный переворот. Оказавшись в международном аэропорту с паспортом ниоткуда, он не имеет права въехать в Соединенные Штаты и должен коротать свои дни и ночи в аэропорту, пока война в его родной стране не закончится. Тянутся недели и месяцы, Виктору удается завоевать симпатии всех, кроме Фрэнка Диксона, который жаждет избавиться от Виктора. Режиссер Стивен Спилберг. В главных ролях Том Хэнкс, Кэтрин Зета-Джонс и Стэнли Туччи.
Зомби по имени Шон / Shaun of the Dead (2004)
Лучшая комедия года. Шону 29 лет, он продавец-консультант. Он конфликтует с соседями, с подругой. А тут еще, как назло, начинается зомби-апокалипсис. Вместе со своим закадычным другом Эдом он решает спасти своих близких. Фильм высмеивает все стереотипы подобных фильмов и отношения между людьми. Режиссер Эдгар Райт. В главных ролях Саймон Пегг и Ник Фрост.
Суперсемейка / The Incredibles (2004)
Оскароносный мультфильм года и ещё один шедевр студии Pixar. История семьи супергероев, члены которой уже отошли от больших дел и предпочитают жить обычной жизнью. Но в один прекрасный день отцу семейства и его родным приходится вновь облачиться в костюмы супергероев и в очередной раз спасти человечество от таинственного злодея.
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