Топ-6 фильмов 2005-го года

На этой неделе мы предлагаем вспомнить фильмы и мультфильм 2005-го.
Город Грехов / Sin City (2005)
Кинокомикс года, снятый Робертом Родригесом и автором комикса Фрэнком Миллером (к некоторым сценам приложил руки и Квентин Тарантино). Фильм рассказывает несколько историй из жизни Города Грехов: вышибала, который ищет людей, убивших его подругу, полицейский, который хочет защитить девочку, и т.п. Красивый и стильный фильм. В главных ролях: Брюс Уиллис, Микки Рурк, Клайв Оуэн, Бенисио Дель Торо, Элайджа Вуд и другие.
Кинг Конг / King Kong (2005)
После успеха “Властелина колец” режиссеру Питеру Джексону дали много денег и разрешили снимать всё, что он хочет. А он захотел снять новый фильм о Кинг Конге. В нём рассказывается, как в 1930 году съемочная группа под предводительством режиссера-неудачника отправилась на загадочный Остров Черепа, чтобы изучать легенды о гигантской горилле по кличке Конг. По прибытии на место они обнаружили, что Кинг Конг и правда существует. В главных ролях: Наоми Уоттс, Эдриан Броуди, Джек Блэк и другие.
Горбатая гора / Brokeback Mountain (2005)
Драма года, у которой в копилке Оскары, Золотые глобусы, Бафта и Золотой лев Венеции. Это история сложных взаимоотношений двух молодых людей — помощника владельца ранчо и ковбоя родео. Герои случайно встречаются и скоро понимают, что не могут жить друг без друга. В главных ролях: Хит Леджер и Джейк Джилленхол.
Матч Поинт / Match Point (2005)
Один из лучших “поздних” фильмов Вуди Аллена с Джонатаном Риз Майерсом и Скарлетт Йоханссон в главных ролях. Некогда известный теннисист Крис встречает Нолу, типичную роковую женщину, от которой не стоит ждать ничего, кроме неприятностей.
Жмурки (2005)
Фильм Алексея Балабанова. Два мелких бандита, Серега и Саймон, работали на крупного бандюгана Сергея Михайловича. Только вот очередное его поручение парни завалили, устроив настоящую бойню. Им поручают новое задание, но и оно пойдёт не так, как надо. В главных ролях: Сергей Михалков, Сергей Маковецкий, Дмитрий Дюжев и другие.
Мадагаскар / Madagascar (2005)
Четверо изнеженных животных из Центрального зоопарка в Нью-Йорке — лев Алекс, зебра Марти, жираф Мелман и гиппопотамиха Глория — решаются на побег. Оказавшись после кораблекрушения на экзотическом острове Мадагаскар, населенном лемурами и поедающими их фоссами, путешественники с ужасом понимают, что с городскими привычками им придется распрощаться.
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