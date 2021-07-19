Топ-6 фильмов 2005-го года

После успеха “Властелина колец” режиссеру Питеру Джексону дали много денег и разрешили снимать всё, что он хочет. А он захотел снять новый фильм о Кинг Конге. В нём рассказывается, как в 1930 году съемочная группа под предводительством режиссера-неудачника отправилась на загадочный Остров Черепа, чтобы изучать легенды о гигантской горилле по кличке Конг. По прибытии на место они обнаружили, что Кинг Конг и правда существует. В главных ролях: Наоми Уоттс, Эдриан Броуди, Джек Блэк и другие.