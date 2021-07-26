Топ-6 фильмов 2006-го года

На этой неделе мы предлагаем вспомнить фильмы 2006-го года.
Престиж / The Prestige (2006)
Интригующая и завораживающая история двух фокусников-иллюзионистов, которые на рубеже XIX и XX веков соперничали друг с другом в Лондоне. С годами их дружеская конкуренция на профессиональной почве перерастает в настоящую войну. Режиссер Кристофер Нолан. В главных ролях: Хью Джекман, Кристиан Бэйл, Майкл Кейн, Скарлетт Йоханссон, Дэвид Боуи.
Лабиринт Фавна / El laberinto del fauno (2006)
Фильм Гильермо Дель Торо принесший создателям три Оскара. История 10-летней Офелии, которая живёт с матерью и отчимом во время Второй Мировой войны. Офелия, увлеченная волшебными сказками, обнаруживает старинный заброшенный лабиринт неподалеку от дома, в котором живут волшебные существа. Страшная и магическая сказка для взрослых.
Казино Рояль / Casino Royale (2006)
Очередной фильм про Джеймса Бонда, с новым Бондом, которого сыграл Дэниел Крэйг. Фильм о том, как используя богатый шпионский арсенал, Джеймс Бонд вступает в поединок с финансовым гением преступного мира Ле Шиффром. Перезагрузка франшизы пошла ей на пользу – это лучший боевик 2006-ого года.
Дитя человеческое / Children of Men (2006)
Лучший фантастический фильм года. В 2027-ом году над человечеством нависла угроза полного вымирания – перестали рождаться дети. Главный герой встает на защиту беременной женщины, которую надо доставить в безопасное место под присмотр врачей. Режиссер – Альфонсо Куарон. В главных ролях: Клайв Оуэн, Джулианна Мур и Майкл Кейн.
Персонаж / Stranger Than Fiction (2006)
Лучшая комедия года. Она рассказывает о жизни Гарольда Крика, налогового инспектора. Гарольд ведёт чрезвычайно монотонную жизнь. Совершенно неожиданно он начинает слышать голос, который комментирует его действия. И постепенно он понимает, что он является персонажем истории. Но что это за история и чья она? В главных ролях Уилл Феррелл, Мэгги Джилленхол, Эмма Томпсон и Дастин Хоффман.
Жизнь других / Das Leben der Anderen (2006)
Немецкий фильм получивший множество наград, в том числе и статуэтку Оскара, за лучший фильм на иностранном языке. История писателя и драматурга Георга Дреймана, за которым поставлена слежка спецслужб. Параллельно нам показывают жизнь писателя и жизнь агенты, который должен за ним следить. Прекрасная драма, которая заслуженно попала в наш список.
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