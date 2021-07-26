Топ-6 фильмов 2006-го года

Лучшая комедия года. Она рассказывает о жизни Гарольда Крика, налогового инспектора. Гарольд ведёт чрезвычайно монотонную жизнь. Совершенно неожиданно он начинает слышать голос, который комментирует его действия. И постепенно он понимает, что он является персонажем истории. Но что это за история и чья она? В главных ролях Уилл Феррелл, Мэгги Джилленхол, Эмма Томпсон и Дастин Хоффман.