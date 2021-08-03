Топ-6 фильмов 2007-го года

Лучший фильм по мнению киноакадемии Оскар и лучшая мужская роль второго плана, которая принесла множество наград Хавьеру Барден за роль убийцы со странной прической. Фильм рассказывает о том, как обычный работяга обнаруживает в пустыне гору трупов и сумку с двумя миллионами долларов наличными. Он решает взять деньги себе, и за ним начинается охота. В отличном триллере братьев Коэнов снялись: Томми Ли Джонс, Джош Бролин, Вуди Харрельсон и другие.