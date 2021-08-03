Топ-6 фильмов 2007-го года

На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2007-го года.
Старикам тут не место / No Country for Old Men (2007)
Лучший фильм по мнению киноакадемии Оскар и лучшая мужская роль второго плана, которая принесла множество наград Хавьеру Барден за роль убийцы со странной прической. Фильм рассказывает о том, как обычный работяга обнаруживает в пустыне гору трупов и сумку с двумя миллионами долларов наличными. Он решает взять деньги себе, и за ним начинается охота. В отличном триллере братьев Коэнов снялись: Томми Ли Джонс, Джош Бролин, Вуди Харрельсон и другие.
300 спартанцев / 300 (2007)
Главный кинокомикс 2007-ого с фразой, которая стала мемом: “Это – Спарта!”. События картины повествуют о кровопролитной битве в которой триста отважных спартанцев преградили путь многотысячной армии персидского царя Ксеркса. Необычный видеоряд и множество кроваво-зрелищных сражений. Режиссер: Зак Снайдер. В главных ролях: Джерард Батлер и Майкл Фассбендер.
Трансформеры / Transformers (2007)
Главный блокбастер года от Майкла Бэя. История противостояния гигантских роботов, в которую втянуты и земляне. Обычный подросток Сэм находит одного из роботов, который превратился (трансформировался) в автомобиль. Приготовьтесь всё прыгает, стреляет и ездит. В главных ролях: Шайа ЛаБаф и Меган Фокс.
Заложница / Taken (2007)
Крепкий боевик превративший драматического актера Лиама Нисона в звезду экшн-фильмов. Именно после успеха “Заложницы” – он стал сниматься в боевиках. Фильм рассказывает о том, как молодую девушку похитили во время туристического отдыха. А её отец пускается в опасное приключение-спасение, чтобы вернуть дочь и наказать виновных лично. Он стреляет, бьет и ломает кости.
Залечь на дно в Брюгге / In Bruges (2007)
Криминальная комедия года. После того, как наемные убийцы Рэй и Кен запороли в Лондоне важное задание, их шеф приказывает им отправиться в городок Брюгге и не высовываться. Удачная попытка создателей создать хороший фильм, за небольшие деньги. В главных ролях: Колин Фаррелл, Брендан Глисон и Рэйф Файнс.
Рататуй / Ratatouille (2007)
Главный мультфильм года и очередной Оскар студии Pixar. Крыса Реми обладает уникальным вкусом и случайно попадает на кухню шикарного ресторана. На эту же кухню попадает и юный Лингвини. Всё, на что он может расчитывать – это должность уборщика. Но Реми и Лингвини встретились не случайно. Прекрасный мультфильм (Пере-) Смотрите обязательно.
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