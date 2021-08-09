Топ-6 фильмов 2008-го года. На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2008-го года.
Железный человек / Iron Man (2008)
Первый фильм Киновселенной Marvel. Именно “Железный человек” дал старт всем фильмам по Мстителям в дальнейшем. Лента рассказывает о том, как миллиардер-изобретатель Тони Старк попадает в плен к Афганским террористам, которые пытаются заставить его создать оружие массового поражения. В тайне от своих захватчиков он конструирует высокотехнологичную кибер-броню, которая помогает ему сбежать. В главных ролях Роберт Дауни мл., Джефф Бриджес и Гвинет Пэлтроу.
Миллионер из трущоб / Slumdog Millionaire (2008)
История Дэнни Бойла рассказывает о сироте из трущоб в Мумбаи, который оказался всего в одном шаге от победы в телеигре «Кто хочет стать миллионером?». Прервав игру, его арестовывает полиция по подозрению в мошенничестве. На допросе в полиции он рассказывает печальную историю своей жизни: о пережитых приключениях вместе с братом, о стычках с местными бандами, о своей трагической любви. Каждая глава личной истории удивительным образом дала ему ответы на вопросы телевикторины. Фильм заслуженно получил “Оскар” (точнее 8 “Оскаров”) и сделал звездой исполнителя главной роли Дева Пателя.
Гран Торино / Gran Torino (2008)
Режиссерский шедевр Клинта Иствуда с ним же в главной роли. Фильм повествует о жизни ветерана войны в Корее Уолта Ковальски в неблагополучном пригороде Детройта, где уже почти не осталось белых американцев. Когда его сосед Тао пытается украсть его машину, чтобы пройти обряд посвящения в банду своего кузена, Уолт пресекает его попытку, а позже начинает выстраивать взаимоотношения с парнем и его семьей. Очень хороший фильм – посмотрите (пересмотрите) – не пожалеете.
Повелитель бури / The Hurt Locker (2008)
Военная драма, которая победила на “Оскаре” “Аватар”. Пикантность ситуации в том, что режиссер фильма Кэтрин Бигелоу бывшая жена Джеймса Кэмерона. Но в отличие от истории “синих людей” этот фильм рассказывает о членах элитного отряда по разминированию. Джеймс – сапер-подрывник, который, несмотря на опасность, относится к обезвреживанию бомб как к игре. И уже не может жить без войны. В главной роли Джереми Реннер.
После прочтения сжечь / Burn After Reading (2008)
Комедия братьев Коэнов со звездным составом актеров. Оззи, агента ЦРУ, уволили с поста начальника Балканского направления. Пытаясь преодолеть кризис, он берется за мемуары, содержащие в том числе и секретную информацию. И надо же было такому случиться, что диск с этими данными был потерян в раздевалке спортивного клуба. Находка попадает в руки легкомысленного тренера Чеда и его не менее легкомысленной подруги Линды. И всё завертелось. В главных ролях: Джордж Клуни, Брэд Питт, Фрэнсис МакДорманд, Джон Малкович, Тильда Суинтон.
Чтец / The Reader (2008)
Одна из лучших драм 2008-ого принесшая Кейт Уинслетт заслуженный Оскар. Мальчик влюбляется в женщину в два раза его старше. Она любит, когда ей читают вслух. Потом она исчезает, и восемь лет спустя, в шестидесятые, во время процессов над нацистами в послевоенной германии мальчик — уже студент-юрист — встречает свою любовь на скамье подсудимых. Она, как выяснилось, участвовала в Марше смерти — “эвакуации” заключенных из Освенцима.
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