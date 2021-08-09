Топ-6 фильмов 2008-го года

История Дэнни Бойла рассказывает о сироте из трущоб в Мумбаи, который оказался всего в одном шаге от победы в телеигре «Кто хочет стать миллионером?». Прервав игру, его арестовывает полиция по подозрению в мошенничестве. На допросе в полиции он рассказывает печальную историю своей жизни: о пережитых приключениях вместе с братом, о стычках с местными бандами, о своей трагической любви. Каждая глава личной истории удивительным образом дала ему ответы на вопросы телевикторины. Фильм заслуженно получил “Оскар” (точнее 8 “Оскаров”) и сделал звездой исполнителя главной роли Дева Пателя.