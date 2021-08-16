Топ-6 фильмов 2009-го года

Африканский режиссер Нил Бломкамп снял лучший фантастический фильм 2009-ого. Более 20 лет назад инопланетяне установили первый контакт с Землей. Люди были готовы ко всему — от враждебного вторжения до невероятного технологического прорыва. Ни того, ни другого не произошло. Пришельцы оказались беженцами со своей собственной планеты, и пока мировое сообщество решало, что с ними делать дальше, для них был организован временный лагерь в южноафриканском Районе № 9. Фильм 2009-ого рассказывает о беженцах, которые приезжают в чужую страну. Ничего не напоминает?