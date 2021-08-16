Топ-6 фильмов 2009-го года

На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2009-го года
Звездный путь / Star Trek (2009
Переосмысление знаменитого сериала “Звездный путь” 60-ых годов XX века. Вселенная сериала породила кучу фильмов, новых сериалов, комиксов, книг и конечно поклонников. И вот режиссер Джей-Джей Абрамс (создатель Lost’а) решил дать знаменитой франшизе новую жизнь. И получился отличный космический боевик с эффектными боями, юмором и космическими угрозами. В главных ролях Крис Пайн, Закари Куинто, Зои Салдана, Карл Урбан, Эрик Бана, Антон Ельчин и Саймон Пегг.
Девушка с татуировкой дракона / Män som hatar kvinnor (2009)
Экранизация шведского детектива Стига Ларссона, сделавшая Нуми Рапас международной звездой. Детектив рассказывает о журналисте Микаэле Блумквисте, который берётся за расследование исчезновения племянницы Хенрика Вангера. В расследовании ему помогает Лисбет Саландер, прослывшая не только гениальным умом, фотографической памятью, но и прекрасными хакерскими способностями. Спустя 2 года Дэвид Финчер снял голливудскую экранизацию, которая по напряженности потягаться со шведской картиной.
Аватар / Avatar (2009)
Джеймс Кэмерон снял ленту, в которую никто не верил. Про каких-то синих людей с хвостами, которые борются за экологию. Но по итогу этот фильм стал самым кассовым фильмом всех времён и народов и вернул моду на 3D фильмы. Лента рассказывает о бывшем морпехе Джейке Салли, который отправляется на планету Пандора, где корпорации добывают редкий минерал, имеющий огромное значение для выхода Земли из энергетического кризиса. В ближайшем будущем Джеймс Кэмерон обещает нам 4 (!!!) продолжения, над которыми он работает прямо сейчас.
Бесславные ублюдки / Inglourious Basterds (2009)
Фильм Квентина Тарантино, который на этот раз погружается во Вторую мировую войну. В оккупированной немцами Франции группа американских солдат-евреев наводит страх на нацистов, жестоко убивая и снимая с них скальпы. Они узнают, что скоро небольшой французский городок должен посетить Гитлер. Блистательный немецкий актер Кристоф Вальц (получил за эту роль Оскар), который благодаря этой картине стал звездой Голливуда. Отличные роли Брэда Питта, Даниэля Брюля, Дайан Крюгер, Майкла Фассбендера.
Шерлок Холмс / Sherlock Holmes (2009)
Величайший в истории сыщик Шерлок Холмс вместе со своим верным соратником Ватсоном вступают в схватку, требующую нешуточной физической и умственной подготовки, ведь их враг представляет угрозу для всего Лондона. Вроде как очередная экранизация приключений великого сыщика. Но! Снял её Гай Ричи, а в качестве Холмса и Ватсона – выступают Роберт Дауни мл. и Джуд Лоу. Отличный боевик-детектив, чтобы хорошо провести вечер.
Район №9 / District 9 (2009)
Африканский режиссер Нил Бломкамп снял лучший фантастический фильм 2009-ого. Более 20 лет назад инопланетяне установили первый контакт с Землей. Люди были готовы ко всему — от враждебного вторжения до невероятного технологического прорыва. Ни того, ни другого не произошло. Пришельцы оказались беженцами со своей собственной планеты, и пока мировое сообщество решало, что с ними делать дальше, для них был организован временный лагерь в южноафриканском Районе № 9. Фильм 2009-ого рассказывает о беженцах, которые приезжают в чужую страну. Ничего не напоминает?
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