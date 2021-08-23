Топ-6 фильмов 2010-го года

Лучший фильм года по мнению киноакадемии Оскара. Сюжет ленты расскажет о герцоге, который готовится вступить в должность британского короля Георга VI, отца нынешней королевы Елизаветы II. После того, как его брат отрекается от престола, герой неохотно соглашается на трон. Измученный страшным нервным заиканием и сомнениями в своих способностях руководить страной, Георг обращается за помощью к логопеду по имени Лайонел Лог. Прекрасная драма с Колином Фертом (получил Оскар за эту роль) и Джеффри Рашем в главных ролях.