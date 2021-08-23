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Топ-6 фильмов 2010-го года

Автор Gintaras Zukas 489
Топ-6 фильмов 2010-го года

На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2010-го года.

Начало / Inception (2010)

Триллер Кристофера Нолана – лучший фантастический фильм 2000-ых. Рассказывает о Коббе, который является специалистом по воровству ценных секретов из глубин подсознания во время сна. Ему поступает предложение: не украсть, а внедрить идею во сне. Он собирает команду и берётся за дело. В главных ролях Леонардо ДиКаприо, Том Харди, Киллиан Мёрфи и другие.

Социальная сеть / The Social Network (2010)

В фильме Дэвида Финчера рассказывается история создания одной из самых популярных в Интернете социальных сетей — Facebook. Оглушительный успех этой сети среди пользователей по всему миру навсегда изменил жизнь студентов-однокурсников гарвардского университета, которые основали ее в 2004 году и за несколько лет стали самыми молодыми мультимиллионерами в США. В главных ролях Джесси Айзенберг, Эндрю Гарфилд и Джастин Тимберлейк.

Король говорит! / The King’s Speech (2010)

Лучший фильм года по мнению киноакадемии Оскара. Сюжет ленты расскажет о герцоге, который готовится вступить в должность британского короля Георга VI, отца нынешней королевы Елизаветы II. После того, как его брат отрекается от престола, герой неохотно соглашается на трон. Измученный страшным нервным заиканием и сомнениями в своих способностях руководить страной, Георг обращается за помощью к логопеду по имени Лайонел Лог. Прекрасная драма с Колином Фертом (получил Оскар за эту роль) и Джеффри Рашем в главных ролях. 

Железная хватка / True Grit (2010)

Вестерн братьев Коэнов рассказывает историю 14-летней девочки, стареющего судебного пристава Рустера Когберна и ещё одного законника. Вместе они идут по следам убийцы отца девочки, которые ведут во враждебную индейскую территорию. Отличная драма, в антураже Дикого Запада. В главных ролях Джефф Бриджес, Мэтт Дэймон и Джош Бролин.

О чём говорят мужчины (2010)

Третья экранизация спектаклей Квартета И (после “Дня радио” и “Дня выборов”). Четверо друзей вырвавшись из офисов и семей, проведут в дороге — два дня, насыщенные событиями и разговорами о женщинах, о работе, о деньгах, о машинах, о футболе. Прекрасная работа Квартета, которая позже получила два продолжения.

Неадекватные люди (2010)

Режиссер Роман Каримов представил инди-ленту о любви тридцатилетнего Виталия и его соседки школьницы Кристины. Он бежит от прошлого, а она недовольна настоящим. А есть-ли у них будущее. Спустя 10 лет Роман Каримов снял фильм “Неадекватные люди 2”, который рассказал о том, что произошло с Виталием и Кристиной спустя 10 лет. 

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