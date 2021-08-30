Топ-6 фильмов 2011-го года

На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2011-го года.
1+1 / Intouchables (2011)
Фильм, который сделал из Омара Си сначала звезду французского кино, а затем и мирового. Лента рассказывает о богатом аристократе Филиппе, который пострадав в результате несчастного случая, нанимает в помощники человека, который менее всего подходит для этой работы, — мелкого бандита Дрисса, только что освободившегося из тюрьмы. Несмотря на то, что Филипп прикован к инвалидному креслу, Дриссу удается привнести в размеренную жизнь аристократа дух приключений. Очень душевный фильм, который не оставит равнодушным никого.
Области тьмы / Limitless (2011
Прекрасный триллер 2011-го года. Нью-йоркский писатель Эдди, желая преодолеть чёрную полосу в жизни, принимает засекреченный препарат под названием NZT. Таблетка выводит мозг парня на работу в нереальной мощности. Этот творческий наркотик меняет всю жизнь Эдди, за короткий срок он зарабатывает кучу денег, но скоро начинает страдать от зловещих побочных эффектов препарата. Теперь он должен найти решение, чтобы не умереть. В главных ролях Брэдли Купер и Роберт Де Ниро.
Прислуга / The Help (2011)
Драма о том, как изменить своё предназначение. Американский Юг, на дворе 1960-е годы. Скитер мечтает стать писательницей, вырваться в большой мир. Но приличной девушки следует выйти замуж и хлопотать по дому. Её сталкивает с двумя черными служанками и вместе они меняют порядок вещей. В главных ролях: Эмма Стоун, Виола Дэвис, Октавия Спенсер и Джессика Честейн.
Полночь в Париже / Midnight in Paris (2011)
Писатель и безнадежный романтик, уверенный в том, что должен был родиться в 1920-е годы, приезжает в Париж со своей возлюбленной на каникулы и попадает в прошлое. Встречаясь там с Хемингуэем, Пикассо, супругами Фицжеральдами, Гертрудой Стайн, он понимает, что принадлежит этому времени и хочет остаться там навсегда. Как всегда у Вуди Аллен – огромное количество звёзд: Оуэн Уилсон, Марион Котийяр, Рэйчел МакАдамс, Майкл Шин, Леа Сейду, Том Хиддлстон и другие.
Линкольн для адвоката / The Lincoln Lawyer (2011)
Первая серьёзная роль Мэттью МакКонахи. Он играет Микки Холлера – блестящего и удачливого адвоката из Лос-Анджелеса, чей яркий имидж и образ жизни отлично дополняет его любимая машина «Линкольн». Очередное дело — нападение богатого клиента Луи Руле на проститутку сначала казалось легким, и он без труда добился оправдательного приговора для подзащитного. Но вскоре Микки понимает, что его клиент скрывает правду. Очень крепкий триллер-детектив поможет скоротать хороший вечер.
Артист / The Artist (2011)
Главный фильм года, с кучей Оскаров, Золотых глобусов и Канской пальмовой ветвью. Лента рассказывает о звезде немого кино Джордже Валентайне, который и слышать не хочет о микрофонах на съемочной площадке. А безнадежно влюбленная в Валентайна статистка Пеппи Миллер стремительно набирает популярность в новом звуковом кинематографе. Прекрасная лента, за которую нужно благодарить режиссера Мишеля Хазанавичуса и блестящего артиста Жана Дюжардена.
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