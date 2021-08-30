Топ-6 фильмов 2011-го года

Фильм, который сделал из Омара Си сначала звезду французского кино, а затем и мирового. Лента рассказывает о богатом аристократе Филиппе, который пострадав в результате несчастного случая, нанимает в помощники человека, который менее всего подходит для этой работы, — мелкого бандита Дрисса, только что освободившегося из тюрьмы. Несмотря на то, что Филипп прикован к инвалидному креслу, Дриссу удается привнести в размеренную жизнь аристократа дух приключений. Очень душевный фильм, который не оставит равнодушным никого.