Топ-6 фильмов 2012-го года

Спустя 10 лет, Питер Джексон снова вернул на большие экраны Средиземье и хоббитов. На этот раз с предысторией “Властелина колец”, в которой он рассказал о молодых годах хоббита Бильбо, и как у него появилось то самое Кольцо. В первой части новой трилогии, Бильбо пускается в грандиозный поход с гномами, чтобы отвоевать гномью гору у дракона. Прекрасная сказка с отличными спецэффектами.