Топ-6 фильмов 2012-го года

На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2012-го года
Джанго освобожденный / Django Unchained (2012)
Фильм Квентина Тарантино рассказывает об эксцентричном охотнике за головами, который отлавливает опасных преступников. Однажды он освобождает раба по имени Джанго, у которого свои мотивы и желание найти невесту. Тарантино в очередной раз создал синефильскую ленту, в которой есть всё: и кровь и любовь. И конечно огромное количество звёзд: Джейми Фокс, Кристоф Вальц, Леонардо ДиКаприо, Сэмюэл Л. Джексон и другие.
Хоббит: Нежданное путешествие / The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
Спустя 10 лет, Питер Джексон снова вернул на большие экраны Средиземье и хоббитов. На этот раз с предысторией “Властелина колец”, в которой он рассказал о молодых годах хоббита Бильбо, и как у него появилось то самое Кольцо. В первой части новой трилогии, Бильбо пускается в грандиозный поход с гномами, чтобы отвоевать гномью гору у дракона. Прекрасная сказка с отличными спецэффектами.
Жизнь Пи / Life of Pi (2012)
Фильм Энга Ли (Оскар, за эту картину) рассказывает историю мальчика по имени Пи. На полпути между Индией и Канадой корабль терпит крушение, и Пи остается в шлюпке вместе с бенгальским тигром, гиеной, зеброй и орангутангом. Теперь Пи должен выжить, но сделать это очень и очень сложно. У ленты 4 Оскара, Золотой глобус и две награды Британской киноакадемии.
Мой парень – псих / Silver Linings Playbook (2012)
Бывший школьный учитель Пэт, проведя в психиатрической больнице восемь месяцев, возвращается в родительский дом. Он одержим мыслью помириться с бывшей супругой, к которой не имеет права приближаться по решению суда. Но знакомство с эксцентричной девушкой Тиффани зажигает в Пэте луч надежды и желание всё изменить. В фильме Дэвида О. Рассела снялись Брэдли Купер, Дженнифер Лоуренс (Оскар за эту роль) и Роберт Де Ниро.
Операция «Арго» / Argo (2012)
Фильм Бена Аффлека, с ним же в главной роли, который завоевал огромное количество наград. В 1979 году, в Иране исламисты штурмуют посольство США в Тегеране и берут в заложники 52 американца. Шестерым удается ускользнуть и найти прибежище в доме канадского посла. Тони Мендес (которого и играет Аффлек), специалист ЦРУ по тайному вывозу людей из страны, предлагает рискованный план безопасной эвакуации.
Легенда №17 (2012)
Главный российский блокбастер 2012-ого года. Рассказывает историю хоккеиста Валерия Харламова и историческом матче против сборной Канады, когда сборная СССР со счетом 7:3 победила канадских профессионалов. В главных ролях Данила Козловский, Олег Меньшиков и Владимир Меньшов.
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