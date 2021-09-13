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Топ-6 фильмов 2013-го года

Автор Гинтарас Зукас
Топ-6 фильмов 2013-го года

На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2013-го года.

Волк с Уолл-стрит / The Wolf of Wall Street (2013)

Фильм Мартина Скорсезе с Леонардо ДиКаприо в главной роли. Фильм рассказывает о Джордане Белфорте, который устраивается в небольшое заведение, занимающееся мелкими акциями. Благодаря врожденной харизме, он начинает зарабатывать большие деньги на обмане своих клиентов. И однажды наступает момент, когда быстрым обогащением Белфорта начинает интересоваться агент ФБР. Одна из лучших ролей ДиКаприо. И фильм, в котором слово “f**ck” звучит рекордное количество раз.

Гравитация / Gravity (2013)

Фильм Альфонсо Куарона, принесший создателям семь статуэток Оскара. Блистает в фильме Сандра Буллок, которая играет доктора Райан Стоун. Она отправляется в свою первую космическую миссию. Во время, казалось бы, рутинной работы за бортом случается катастрофа. Шаттл уничтожен, и Стоун остается совершенно одна без всякой связи с Землей и какой-либо надежды на спасение.

Одержимость / Whiplash (2013)

Фильм Дэмьена Шазелла принесший создателям три Оскара, в том числе Оскар Дж.К.Симмонсу, который сыграл дирижера оркестра. Эндрю мечтает стать великим барабанщиком. Юношу замечает настоящий гений, дирижер лучшего в стране оркестра. Но мечта, требует нечеловеческих усилий и у парень начинает сходить с ума, от давления дирижера.

Человек из стали / Man of Steel (2013)

Ответ комиксов DC киновселенной Marvel. Именно с этого фильма о Супермене начинается киновселенная DC. Кларк Кент много лет назад был отправлен на Землю с развитой планеты Криптон. Воспитанный приемными родителями, Кларк знает: обладать сверхспособностями — значит принимать сложные решения. В главных ролях Генри Кавилл, Эми Адамс, Майкл Шеннон, Рассел Кроу, Кевин Костнер и другие.

Далласский клуб покупателей / Dallas Buyers Club (2013)

Реальная история Рона Вудруфа, техасского электрика, у которого в 1985 году обнаружили СПИД. Врачи отвели ему всего 30 дней, но он не пожелал смириться со смертным приговором и сумел продлить свою жизнь, принимая нетрадиционные лекарства, а затем наладил подпольный бизнес по продаже их другим больным. Заслуженные Оскары Мэттью МакКонахи и Джареду Лето.

Хоть раз в жизни / Begin again (2013)

Дэн – легенда шоу-бизнеса и бывший глава музыкального лейбла. Теперь он в забвении и потерял веру в себя. Грета – музыкант и бывшая девушка рок-звезды. Случайная встреча с Гретой дает Дэну новый шанс. Они решают вместе записать альбом. У них нет ни денег, ни профессиональных музыкантов, но их студией становится весь Нью-Йорк. В фильме снимались: Кира Найтли, Марк Руффало, Адам Левин (солист Maroon 5) и Джеймс Корден.

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