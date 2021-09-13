Топ-6 фильмов 2013-го года

Дэн – легенда шоу-бизнеса и бывший глава музыкального лейбла. Теперь он в забвении и потерял веру в себя. Грета – музыкант и бывшая девушка рок-звезды. Случайная встреча с Гретой дает Дэну новый шанс. Они решают вместе записать альбом. У них нет ни денег, ни профессиональных музыкантов, но их студией становится весь Нью-Йорк. В фильме снимались: Кира Найтли, Марк Руффало, Адам Левин (солист Maroon 5) и Джеймс Корден.