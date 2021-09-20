Топ-6 фильмов 2014-го года

На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2014-го года.
Интерстеллар / Interstellar (2014)
Фильм Кристофера Нолана с Мэтью МакКонахи в главной роли. Лента рассказывает о том, как наша Земля доживает последние дни. Засуха, пыльные бури и вымирание растений приводят человечество к продовольственному кризису, коллектив исследователей и учёных отправляется сквозь червоточину в путешествие, чтобы превзойти прежние ограничения для космических путешествий человека и найти планету с подходящими для человечества условиями. Фантастический фильм об отношениях, любви и космосе.
Исчезнувшая / Gone Girl (2014)
Фильм Дэвида Финчера (мастера триллеров) с Розамундой Пайк и Беном Аффлеком в главных ролях. Пара отмечает пятилетие супружеской жизни, когда вдруг исчезает виновница торжества. Остались следы борьбы в доме, кровь, которую пытались стереть и ряд других “подсказок”. И похоже, что эти подсказки дают шанс пролить свет на судьбу женщины, в исчезновении которой винят мужа.
Грань будущего / Edge of Tomorrow (2014)
Том Круз и Эмили Блант в фантастической версии “Дня сурка”. В недалеком будущем раса инопланетян вторгается на Землю. Никакая армия в мире не может противостоять им. Майор Уильям Кейдж умирает в бою, но случается невозможное — он оказывается во временной петле. Раз за разом он попадает в один и тот же бой, сражается и умирает снова и снова. И каждое повторяющееся сражение приближает его к разгадке того, как победить врага. Боевой Круз и сногсшибательная Блант.
Джон Уик / John Wick (2014)
Крутейший боевик с Киану Ривзом в главной роли. Джон Уик – самый обычный среднестатистический американец, который ведет спокойную мирную жизнь. Однако мало кто знает, что он был наемным убийцей, причем одним из лучших профессионалов в своём деле. После того как сын главы бандитской группы со своими приятелями угоняет его любимый «Мустанг», при этом убив его собаку, Джон начинает охоту.
Бёрдмэн / Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) (2014)
Майкл Китон, Эдвард Нортон, Эмма Стоун и другие в оскароносном фильме Алехандро Гонсалеса Иньярриту. В центре сюжета бывший актер, некогда сыгравший роль популярного супергероя Бёрдмэна, и теперь, переступая через свое эго, он решает принять участие в новой бродвейской постановке с целью вернуть себе былую славу, блеск и величие. Пикантности фильму и тот факт, что Майкл Китон когда-то сыграл Бэтмена.
Отрочество / Boyhood (2014)
Режиссер Ричард Линклейтер – концептуальный режиссер. Он например снял трилогию “Перед рассветом/закатом”: историю отношений пары. Каждый фильм о которой снимался с перерывами в семь лет. В фильме “Отрочество” он пошел еще дальше: он снимал мальчика и его семью двенадцать лет. Из небольших эпизодов снятых ежегодно, нам показывают взросление и отношения с родителями ребёнка, подростка, юноши.
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