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Топ-6 фильмов 2014-го года

Автор Гинтарас Зукас
Топ-6 фильмов 2014-го года
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На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2014-го года.

Интерстеллар / Interstellar (2014)

Фильм Кристофера Нолана с Мэтью МакКонахи в главной роли. Лента рассказывает о том, как наша Земля доживает последние дни. Засуха, пыльные бури и вымирание растений приводят человечество к продовольственному кризису, коллектив исследователей и учёных отправляется сквозь червоточину в путешествие, чтобы превзойти прежние ограничения для космических путешествий человека и найти планету с подходящими для человечества условиями. Фантастический фильм об отношениях, любви и космосе.

Исчезнувшая / Gone Girl (2014)

Фильм Дэвида Финчера (мастера триллеров) с Розамундой Пайк и Беном Аффлеком в главных ролях. Пара отмечает пятилетие супружеской жизни, когда вдруг исчезает виновница торжества. Остались следы борьбы в доме, кровь, которую пытались стереть и ряд других “подсказок”. И похоже, что эти подсказки дают шанс пролить свет на судьбу женщины, в исчезновении которой винят мужа.

Грань будущего / Edge of Tomorrow (2014)

Том Круз и Эмили Блант в фантастической версии “Дня сурка”. В недалеком будущем раса инопланетян вторгается на Землю. Никакая армия в мире не может противостоять им. Майор Уильям Кейдж умирает в бою, но случается невозможное — он оказывается во временной петле. Раз за разом он попадает в один и тот же бой, сражается и умирает снова и снова. И каждое повторяющееся сражение приближает его к разгадке того, как победить врага. Боевой Круз и сногсшибательная Блант.

Джон Уик / John Wick (2014)

Крутейший боевик с Киану Ривзом в главной роли. Джон Уик – самый обычный среднестатистический американец, который ведет спокойную мирную жизнь. Однако мало кто знает, что он был наемным убийцей, причем одним из лучших профессионалов в своём деле. После того как сын главы бандитской группы со своими приятелями угоняет его любимый «Мустанг», при этом убив его собаку, Джон начинает охоту.

Бёрдмэн / Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) (2014)

Майкл Китон, Эдвард Нортон, Эмма Стоун и другие в оскароносном фильме Алехандро Гонсалеса Иньярриту. В центре сюжета бывший актер, некогда сыгравший роль популярного супергероя Бёрдмэна, и теперь, переступая через свое эго, он решает принять участие в новой бродвейской постановке с целью вернуть себе былую славу, блеск и величие. Пикантности фильму и тот факт, что Майкл Китон когда-то сыграл Бэтмена.

Отрочество / Boyhood (2014)

Режиссер Ричард Линклейтер – концептуальный режиссер. Он например снял трилогию “Перед рассветом/закатом”: историю отношений пары. Каждый фильм о которой снимался с перерывами в семь лет. В фильме “Отрочество” он пошел еще дальше: он снимал мальчика и его семью двенадцать лет. Из небольших эпизодов снятых ежегодно, нам показывают взросление и отношения с родителями ребёнка, подростка, юноши.

Топ-6 фильмов 2014-го года

Топ-6 фильмов 2010-го года

Гинтарас Зукас 2021-08-23

На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2010-го года. Начало / Inception (2010) Триллер Кристофера Нолана – лучший фантастический фильм 2000-ых. Рассказывает о Коббе, который

Топ-6 фильмов 2014-го года

Объявлены номинанты на премию «Оскар»

Эвелина Никанорова 2021-03-16

Американская академия кинематографических искусств и наук назвала номинантов премии «Оскар» 2021 года.

Топ-6 фильмов 2014-го года

На этой неделе на экраны литовских кинотеатров выходят пять фильмов

Гинтарас Зукас 2021-05-27

На этой неделе на экраны литовских кинотеатров выходят пять фильмов. Коротко о каждом из них. Игры шпионов / The Courier (2020) Во времена холодной войны британский бизнесмен и шпион

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Топ-6 фильмов 2012-го года

Гинтарас Зукас 2021-09-06

На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2012-го года Джанго освобожденный / Django Unchained (2012) Фильм Квентина Тарантино рассказывает об эксцентричном охотнике за

Топ-6 фильмов 2014-го года

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 9 июля)

Гинтарас Зукас 2021-07-08

Три премьеры литовских кинотеатров. На экраны литовских кинотеатров выходят три премьерных фильма. Коротко о каждом из них.

Топ-6 фильмов 2014-го года

Сатира на 2020-ый и история английских ругательств

RUSRADIO LT 2021-01-04

Проект из шести эпизодов расскажет о самых распространенных бранных словах английского языка, их истории и влиянии на культуру. В качестве ведущего-рассказчика выступает - Николас Кейдж. К слову, ругается как сапожник.

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