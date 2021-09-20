Топ-6 фильмов 2014-го года

Том Круз и Эмили Блант в фантастической версии “Дня сурка”. В недалеком будущем раса инопланетян вторгается на Землю. Никакая армия в мире не может противостоять им. Майор Уильям Кейдж умирает в бою, но случается невозможное — он оказывается во временной петле. Раз за разом он попадает в один и тот же бой, сражается и умирает снова и снова. И каждое повторяющееся сражение приближает его к разгадке того, как победить врага. Боевой Круз и сногсшибательная Блант.