Топ-6 фильмов 2015-го года

На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2015-го года.
Марсианин / The Martian (2015)
Фильм Ридли Скотта рассказывает о марсианской миссии «Арес-3». В процессе работы космонавты вынуждены экстренно покинуть планету из-за надвигающейся песчаной бури. Инженер и биолог Марк Уотни получил повреждение скафандра, а сотрудники миссии, посчитав его погибшим, эвакуировались с планеты, оставив Марка одного. Теперь он должен выжить на Марсе, в течение следующих 4 лет, до прилёта следующей миссии. В главной роли Мэтт Дэймон. Ему помогают: Джессика Честейн, Чиветель Эджиофор, Шон Бин, Себастиан Стэн.
Омерзительная восьмерка / The Hateful Eight (2015)
Фильм Квентина Тарантино. США после Гражданской войны. Охотник за головами Джон Рут по кличке Вешатель конвоирует заключенную. По пути к ним прибиваются еще несколько путешественников. Снежная буря вынуждает компанию искать укрытие в лавке, где уже расположилось весьма пестрое общество: генерал конфедератов, мексиканец, ковбой. И один из них – не тот, за кого себя выдает. Как обычно у Тарантино, в этом фильме снова россыпь звёзд: Курт Рассел, Сэмюэл Л. Джексон, Тим Рот, Майкл Мэдсен и другие.
Kingsman: Секретная служба / Kingsman: The Secret Service (2015)
Главный герой ленты – Эггси. Он прошел службу в морской пехоте и имеет очень высокий уровень интеллекта. Он мог бы добиться многого, но выбрал другой путь и стал мелким преступником. Однажды он знакомится с Гарри Хартом. Тот рассказал ему, что является агентом секретной независимой организации, которая стоит на защите всего мира. Он предложил парню пройти обучение и стать новым членом их команды. Дерзкое и веселое приключенческое кино с огромным количеством трюков и взрывов. В главных ролях: Колин Фёрт, Сэмюэл Л. Джексон, Майкл Кейн, Тэрон Эджертон, Марк Стронг и др.
Агенты А.Н.К.Л. / The Man from U.N.C.L.E. (2015)
Шпионский фильм Гая Ричи рассказывает о двух агентах. О Наполеоне Соло — агенте ЦРУ, на счету которого огромное количество успешно проведенных операций. А также об Илье Курякине – самом молодом и перспективном агенте КГБ. Обстоятельства складываются так, что непримиримые враги вынуждены стать напарниками. Это происходит после того, как спецслужбы двух стран обнаруживают международную преступную организацию, которой удалось создать ядерную бомбу. Свои роли великолепно исполнили Генри Кавилл и Арми Хаммер. Им помогали Алисия Викандер и Хью Грант.
Стажёр / The Intern (2015)
Лента рассказывает о том, что возраст счастью не помеха. 70-летний вдовец Бен Уитакер вышел на пенсию. Но чувство, что он что-то может – его не покидает. Пользуясь случаем, он становится старшим стажером в интернет-магазине модной одежды под руководством Джулс Остин и начинает менять всех вокруг. В главных ролях: великолепные Роберт Де Ниро и Энн Хэтэуэй.
Безумный Макс: Дорога ярости / Mad Max: Fury Road (2015)
Том Харди и Шарлиз Терон под руководством Джорджа Миллера воплотили очередную главу приключений безумного Макса. Главный герой присоединяется к девушкам, бегущим через всю пустыню на фуре, под предводительством воительницы Фуриосы. Они сбежали из Цитадели тирана Несмертного Джо, и забрали у него кое-что очень ценное. Теперь он бросился за ними в погоню. Самый лучший action фильм за последние 10 лет.
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