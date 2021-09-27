Топ-6 фильмов 2015-го года

Главный герой ленты – Эггси. Он прошел службу в морской пехоте и имеет очень высокий уровень интеллекта. Он мог бы добиться многого, но выбрал другой путь и стал мелким преступником. Однажды он знакомится с Гарри Хартом. Тот рассказал ему, что является агентом секретной независимой организации, которая стоит на защите всего мира. Он предложил парню пройти обучение и стать новым членом их команды. Дерзкое и веселое приключенческое кино с огромным количеством трюков и взрывов. В главных ролях: Колин Фёрт, Сэмюэл Л. Джексон, Майкл Кейн, Тэрон Эджертон, Марк Стронг и др.