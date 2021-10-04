Топ-6 фильмов 2016-го года

Родители с шестью детьми живут в лесу в полной гармонии с природой, вдали от цивилизации. Дети говорят на нескольких языках, знают квантовую физику и разбираются в философии. Они умеют охотиться и обращаться с оружием. Лишь стечение обстоятельств заставляет их покинуть родной дом и отправиться в большой город. Что будет, когда они столкнутся с цивилизацией, когда на них обрушится первая любовь и мир гаджетов и социальных сетей? Прекрасный фильм с блистательным Вигго Мортенсеном в главной роли.