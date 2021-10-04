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Топ-6 фильмов 2016-го года

Автор Гинтарас Зукас
Топ-6 фильмов 2016-го года
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На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2016-го года.

Дэдпул / Deadpool (2016)

Самый зубодробительный и отвязный комикс последних лет. Уэйд Уилсон – бывший солдат спецназа, подрабатывающий наемником. Ему диагностируют рак и он соглашается ввести экспериментальную сыворотку. Уилсон становится супергероем и берет себе имя «Дэдпул». Дэдпул в фильме ломает четвёртую стену, постоянно общаясь со зрителем, всё время шутит, при этом шутки предназначены для взрослой аудитории, а также всё время попадает в передряги. Воплотил Дэдпула на экране – Райан Рейнольдс.

Прибытие / Arrival (2016)

Фантастический фильм Дени Вильнёва (тот самый который снял в этом году “Дюну”) с Эми Адамс и Джереми Реннером в главных ролях. На Землю прилетают пришельцы. Намерения пришельцев не ясны — вооружённые силы всего мира приведены в полную боевую готовность, а лучшие умы человечества пытаются понять, как разговаривать с непрошеными гостями. Правительство обращается за помощью к лингвисту Луизе Бэнкс. Отныне судьба человечества находится в её руках. Но сможет-ли она понять пришельцев.

Фантастические твари и где они обитают / Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016)

После завершения кино цикла о Гарри Поттере мы снова возвращаемся в мир маглов и волшебников. Правда в начало XX века, задолго до рождения волшебника со шрамом-молнией на лбу. Главный герой этого цикла маг-зоолог Ньют Саламандер. Он приезжает из Лондона в Нью-Йорк. Из личных вещей у него волшебный чемодан, в котором содержатся множество волшебных животных. Проблемы начинаются, когда несколько животных сбегают из чемодана. В главных ролях: Эдди Редмэйн, Колин Фаррелл и другие.

Ла-Ла Ленд / La La Land (2016)

Оскароносный (5 статуэток) мюзикл с Райаном Гослингом и Эммой Стоун в главных ролях. Фильм рассказывает история любви начинающей актрисы, которая между прослушиваниями подает кофе состоявшимся кинозвездам, и фанатичного джазового музыканта, вынужденного подрабатывать в заштатных барах. Музыку из фильма можно слушать отдельно от фильма и она чудесна.

Славные парни / The Nice Guys (2016)

Райан Гослинг и Рассел Кроу в комедийном боевике Шейна Блэка. Наемный охранник Джексон Хили и частный детектив Холланд Марч вынуждены работать в паре, чтобы распутать плевое дело о пропавшей девушке, которое оборачивается преступлением века. Смогут ли напарники распутать преступление, если у каждого из них — свои, весьма индивидуальные методы расследования.

Капитан Фантастик / Captain Fantastic (2016)

Родители с шестью детьми живут в лесу в полной гармонии с природой, вдали от цивилизации. Дети говорят на нескольких языках, знают квантовую физику и разбираются в философии. Они умеют охотиться и обращаться с оружием. Лишь стечение обстоятельств заставляет их покинуть родной дом и отправиться в большой город. Что будет, когда они столкнутся с цивилизацией, когда на них обрушится первая любовь и мир гаджетов и социальных сетей? Прекрасный фильм с блистательным Вигго Мортенсеном в главной роли.

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