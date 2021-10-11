Топ-6 фильмов 2017-го года

Криминальный боевик Эдгара Райта. Молодой парень по прозвищу Малыш обожает стильную музыку, быструю езду и адреналин в крови. Вся его жизнь — это сплошные погони и перестрелки, ведь он работает водителем, который помогает бандитам скрыться с места преступления. Однажды он по-настоящему влюбляется и решает выйти из игры, но сначала ему предстоит выполнить ещё одно задание, которое вполне может оказаться последним в его жизни. Очень бодрый боевик. В главных ролях: Энсел Элгорт, Кевин Спейси, Лили Джеймс, Джейми Фокс, Джон Бернтал и другие.