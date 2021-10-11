Топ-6 фильмов 2017-го года

На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2017-го года.
Логан / Logan (2017)
Последний фильм Хью Джекмана в роли Росомахи. В недалеком будущем уставший от жизни Логан заботится о больном профессоре Икс, который прячется неподалеку от мексиканской границы. Но жизнь Логана меняется, когда он встречает одаренную девочку-мутанта. Хью Джекман играл Росомаху 16 лет и 228 дней и этот фильм – отличное прощание с этим персонажем. Смотреть можно, даже, если вы не смотрели все предыдущие фильмы о Людях Икс.
Оно / It (2017)
Очередная экранизация Стивена Кинга. Когда в городке Дерри штата Мэн начинают пропадать дети, несколько ребят сталкиваются со своими величайшими страхами — не только с группой школьных хулиганов, но со злобным клоуном Пеннивайзом, чьи проявления жестокости и список жертв уходят в глубь веков. Хорошая экранизация короля ужасов, которая в 2019-ом получила продолжение. Событие происходят спустя 27 лет. Сравните актеров детей, с их воплощениями в будущем (!!!) Очень похожи.
Бегущий по лезвию 2049 / Blade Runner 2049 (2017)
Продолжение провального в прокате, но культового среди гиков “Бегущего по лезвию” Ридли Скотта. Работа офицера полиции Кей – держать репликантов под контролем. Пока он случайно не становится обладателем секретной информации, которая ставит под угрозу существование всего человечества. Желая найти ключ к разгадке, Кей решает разыскать Рика Декарда, бывшего офицера специального подразделения полиции Лос-Анджелеса, который бесследно исчез много лет назад. В продолжении снялся Райан Гослинг, а в роли Декарда всё тот же Харрисон Форд.
Три билборда на границе Эббинга, Миссури / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017)
Главная драма 2017-ого года. Спустя несколько месяцев после убийства дочери Милдред Хейс преступники так и не найдены. Отчаявшаяся женщина решается на смелый шаг — арендует на въезде в город три билборда и оставляет на них послание главе полиции Уильяму Уиллоуби. Когда в ситуацию оказывается втянут ещё и заместитель шерифа Диксон, инфантильный маменькин сынок со склонностью к насилию, борьба между Милдред и властями города только усугубляется. В главных ролях Фрэнсис МакДорманд, Сэм Рокуэлл и Вуди Харрельсон. Очень хорошее кино.
Малыш на драйве / Baby Driver (2017)
Криминальный боевик Эдгара Райта. Молодой парень по прозвищу Малыш обожает стильную музыку, быструю езду и адреналин в крови. Вся его жизнь — это сплошные погони и перестрелки, ведь он работает водителем, который помогает бандитам скрыться с места преступления. Однажды он по-настоящему влюбляется и решает выйти из игры, но сначала ему предстоит выполнить ещё одно задание, которое вполне может оказаться последним в его жизни. Очень бодрый боевик. В главных ролях: Энсел Элгорт, Кевин Спейси, Лили Джеймс, Джейми Фокс, Джон Бернтал и другие.
Одарённая / Gifted (2017)
Семейная драма с Крисом Эвансом (Капитан Америка) в главной роли. Фрэнк Адлер живет в прибрежном городке во Флориде и воспитывает в одиночку свою необычайно одаренную племянницу Мэри. Но планы парня о спокойной школьной жизни для девочки рушатся, когда о математических способностях ребенка узнает грозная мать Фрэнка Эвелин. У бабушки свои представления о будущем внучки, и ради этого она готова даже разлучить Мэри с Фрэнком.
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