Топ-6 фильмов 2018-го года

На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2018-го года.
Зеленая книга / Green Book (2018)
Оскароносная драма Вигго Мортенсеном и Махершала Али в главных ролях. 60-е годы в США. Вышибала Тони по прозвищу Болтун ищет подработку на пару месяцев. Как раз в это время Дон Ширли – талантливый чернокожий музыкант – собирается в турне по южным штатам, где ещё сильны расистские убеждения. Он нанимает Тони в качестве водителя, телохранителя и человека, способного решать текущие проблемы. У этих двоих так мало общего, и эта поездка навсегда изменит жизнь обоих. Хороший фильм о дружбе и человеколюбии.
Богемская рапсодия / Bohemian Rhapsody (2018)
История группы Queen, их музыки и их выдающегося вокалиста Фредди Меркьюри. Фильм прослеживает головокружительный путь группы к успеху благодаря их культовым песням и революционному звуку, практически распад коллектива, поскольку образ жизни Меркьюри выходит из-под контроля, и их триумфальное воссоединение накануне концерта Live Aid, ставшим одним из величайших выступлений в истории рок-музыки.
Первому игроку приготовиться / Ready Player One (2018)
Прекрасное приключенческое кино от Стивена Спилберга. Действие фильма происходит в 2045 году, люди ищут спасения в игре OASIS — огромной вселенной виртуальной реальности. Парень по имени Уэйд Уоттс решает принять участие в состязании, с головой бросаясь в головокружительную, искажающую реальность погоню за сокровищами по фантастической вселенной, полной загадок, открытий и опасностей.
Звезда родилась / A Star Is Born (2018)
Кантри-музыкант Джексон Мейн, чья карьера быстро катится под откос, однажды знакомится с никому не известной талантливой певицей Элли. Между героями вспыхивает страстный роман. Джек помогает Элли добиться успеха. Но чем стремительнее набирает обороты музыкальная карьера Элли, тем сложнее ему мириться со своей увядающей славой. В главных ролях Брэдли Купер и Леди Гага.
Фаворитка / The Favourite (2018)
Начало XVIII века. Идет война Англии с Францией. Трон занимает болезненная королева Анна, и страной фактически руководит её близкая подруга леди Сара Мальборо. Когда во дворце появляется девушка Эбигейл, родственница леди Сары, та сначала определяет её работать на кухне. Но вскоре новенькая удачно находит лекарство для больной подагрой королевы, тогда Сара решает сделать её своей служанкой. И между женщинами начинается война за любовь и внимание королевы. В главных ролях Рэйчел Вайс, Эмма Стоун и блистательная Оливия Колман.
Рождественские хроники / The Christmas Chronicles (2018)
Отличная рождественская сказка для всей семьи. В канун Рождества брат с сестрой собираются заснять на видео появление Санты. Дерзкий замысел выливается в необыкновенное приключение, о котором дети не могли даже мечтать. Вместе с преданными эльфами и волшебными летающими оленями они помогают Санте спасти всеми любимый праздник. В роли Санты – Курт Рассел.
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