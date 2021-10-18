Топ-6 фильмов 2018-го года

Оскароносная драма Вигго Мортенсеном и Махершала Али в главных ролях. 60-е годы в США. Вышибала Тони по прозвищу Болтун ищет подработку на пару месяцев. Как раз в это время Дон Ширли – талантливый чернокожий музыкант – собирается в турне по южным штатам, где ещё сильны расистские убеждения. Он нанимает Тони в качестве водителя, телохранителя и человека, способного решать текущие проблемы. У этих двоих так мало общего, и эта поездка навсегда изменит жизнь обоих. Хороший фильм о дружбе и человеколюбии.