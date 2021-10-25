Топ-6 фильмов 2019-го года

На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2018-го года.
Джокер / Joker (2019)
Неожиданный фильм-комикс, который больше похож на драму, чем на какой-то из супергеройских фильмов. Комик Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его «ходить с улыбкой». Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера. Лента получила гран-при Венецианского кинофестиваля и принесла исполнителю главной роли Хоакину Фениксу – статуэтку “Оскар”.
Мстители: Финал / Avengers: Endgame (2019)
А это вполне ожидаемый фильм-комикс. Эпилог сериала вселенной Marvel из 20-ти с лишним фильмов. Члены команды Мстителей и их союзники должны разработать новый план, который поможет противостоять разрушительным действиям могущественного титана Таноса. Последние роли для Роберта Дауни Мл. и Криса Эванса в роли Железного Человека и Капитана Америки.
Однажды в… Голливуде / Once Upon a Time in… Hollywood (2019)
Крайний фильм Квентина Тарантино с Леонардо Ди Каприо, Брэдом Питтом и Марго Робби в главных ролях. 1969 год, золотой век Голливуда уже закончился. Известный актёр Рик Далтон и его дублер Клифф Бут пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии… Как всегда у Тарантино – диалоги и кровь.
Достать ножи / Knives Out (2019)
На следующее утро после празднования 85-летия известного автора криминальных романов Харлана Тромби виновника торжества находят мёртвым. Появляется частный детектив Бенуа Блан и начинает расследование. Среди подозреваемых многочисленное семейство убитого. Классический детектив с Дэниэлом Крэйгом в главной роли. Среди актеров замечены Ана де Армас, Крис Эванс, Джейми Ли Кёртис, Майкл Шеннон и др.
Паразиты / Gisaengchung (2019)
Лучший фильм года по мнению жюри Канн и киноакадемии Оскар. Корейское семейство Кимов живёт в сыром грязном полуподвале, ворует интернет у соседей и перебивается случайными подработками. Однажды сын получает возможность подработать репетитором у старшеклассницы в богатой семье Пак. Подделав диплом о высшем образовании, парень отправляется в шикарный дизайнерский особняк и производит на хозяйку дома хорошее впечатление. Тут же ему в голову приходит необычный план.
Ford против Ferrari / Ford v Ferrari (2019)
Компания Ford решает бросить вызов итальянским конкурентам Ferrari и выиграть престижную гонку 24 часа Ле-Мана. Чтобы создать подходящую машину, компания нанимает автоконструктора Кэррола Шэлби, а тот отказывается работать без выдающегося, но, как считается, трудного в общении гонщика Кена Майлза. Вместе они принимаются за разработку впоследствии знаменитого спорткара Ford GT40. В главных ролях Кристиан Бэйл и Мэтт Деймон.
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Топ-6 фильмов 2018-го года
На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2018-го года. Зеленая книга / Green Book (2018) Оскароносная драма Вигго Мортенсеном и Махершала Али в главных ролях. 60-е годы в США.
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