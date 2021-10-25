Топ-6 фильмов 2019-го года

Неожиданный фильм-комикс, который больше похож на драму, чем на какой-то из супергеройских фильмов. Комик Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его «ходить с улыбкой». Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера. Лента получила гран-при Венецианского кинофестиваля и принесла исполнителю главной роли Хоакину Фениксу – статуэтку “Оскар”.