Топ-6 фильмов 2020-го года

В ресторане собираются учитель истории, психологии, музыки и физрук, чтобы отметить день рождения одного из них. И решают проверить научную теорию о том, что c самого рождения человек страдает от нехватки алкоголя в крови, а чтобы стать по-настоящему счастливым, нужно быть немного нетрезвым. Друзья договариваются наблюдать, как возлияния скажутся на их работе и личной жизни, и устанавливают правила: не пить вечером и по выходным. Казалось бы, что может пойти не так? Фильм получил Оскар, как лучший международный фильм. И финальный блистательный танец Мадса Миккельсена – это лучшая сцена года.