Топ-6 фильмов 2020-го года

На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2020-го года.
Довод / Tenet (2020)
2020-ый год, был годом пандемии. Практически все кинотеатры, по всему миру были закрыты как весной, так и осенью. По этой причине большие блокбастеры не выходили, но летом вышел “Довод” Кристофера Нолана. Фантастический фильм, который ты понимаешь и не понимаешь одновременно. Картина рассказывает об агентах, которые противостоят русскому олигарху, использующему технологию, позволяющую поворачивать время вспять. Посмотрите и сломайте себе мозг 🙂
Еще по одной / Druk (2020)
В ресторане собираются учитель истории, психологии, музыки и физрук, чтобы отметить день рождения одного из них. И решают проверить научную теорию о том, что c самого рождения человек страдает от нехватки алкоголя в крови, а чтобы стать по-настоящему счастливым, нужно быть немного нетрезвым. Друзья договариваются наблюдать, как возлияния скажутся на их работе и личной жизни, и устанавливают правила: не пить вечером и по выходным. Казалось бы, что может пойти не так? Фильм получил Оскар, как лучший международный фильм. И финальный блистательный танец Мадса Миккельсена – это лучшая сцена года.
Душа / Soul (2020)
20-ый год порадовал и новым мультфильмом студии Pixar. Уже немолодой школьный учитель музыки Джо Гарднер всю жизнь мечтал выступать на сцене в составе джазового ансамбля. Однажды он успешно проходит прослушивание и, возвращаясь домой падает в люк и умирает. Теперь у Джо одна дорога – в Великое После, но он сбегает с идущего в вечность эскалатора и случайно попадает в Великое До. Тут новенькие души обретают себя, и у будущих людей зарождаются увлечения, мечты и интересы. Джо становится наставником упрямой души 22, которая уже много веков не может найти свою искру и отправиться на Землю.
Рыцари справедливости / Retfærdighedens ryttere (2020)
Еще один шведский фильм в нашем топе и еще один фильм с Мадсом Миккельсеном. Жена Маркуса трагически погибает в железнодорожной катастрофе, это кажется нелепой случайностью. А если это тщательно спланированное убийство? Военный, сумасшедший математик и парочка гиков объединяются, чтобы выяснить, что случилось на самом деле. Одна из лучших чёрных комедий за последнее время.
1917 (2020)
Фильм Сэма Мендеса о Первой мировой войне. Британский генерал поручает капралу Блейку и его сослуживцу смертельно опасную миссию. Они должны пересечь вражескую территорию, вроде бы оставленную германскими войсками, и доставить приказ об отмене наступления во 2-й батальон Девонширского полка, иначе 1600 солдат попадут в ловушку противника, в том числе и брат Блейка. Вроде обычный фильм, но “фишка” в том, что фильм снят одним кадром.
Маленькие женщины / Little Women (2019)
Очень хорошая история взросления четырёх непохожих друг на друга сестер. Где-то бушует Гражданская война, но проблемы, с которыми сталкиваются девушки, актуальны как никогда: первая любовь, горькое разочарование, томительная разлука и непростые поиски себя и своего места в жизни. Актёрский состав – просто прекрасен: Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью, Лора Дерн и Тимоти Шаламе.
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