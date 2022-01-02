Топ-6 фильмов 2021-го года

Несмотря на то, что 2021-ый, как и 20-й оказался годом под знаком «короны», во второй половине года открылись кинотеатры и стриминг-сервисы продолжали нас радовать весь год. Стоит отметить, что 21-й год – оказался годом ностальгии. Вернулась «Матрица», вернулись «Охотники за привидениями», с последним делом заглянул ушедший на пенсию Джеймс Бонд. Да и забытые герои вернулись в свои франшизы.
Человек-паук: Нет пути домой (2021)
За всю историю современного кино основанного на комиксах, было три Человека-паука: Тоби Магуайр, Эндрю Гарфилд и последний Том Холланд. В семи фильмах было множество злодеев, которые сражались с Пауком. И вот в восьмом фильме – все злодеи из всех фильмов о пауке – возвращаются. Фильм рассказывает о том, что жизнь Питера Паркера оказываются под угрозой, поскольку весь мир знает, что именно он является Человеком-пауком. Пытаясь исправить ситуацию, Питер обращается за помощью к Стивену Стрэнджу, который по ошибке Питера призывает в наш мир всех врагов Паука из всех Вселенных. Этот фильм оказался, как главным Рождественским фильмом, так и главным блокбастером года. Он сумел вернуть в кинотеатры зрителей и закончить истории людей-пауков и одновременно поставил многоточие. Главный блокбастер с ноткой ностальгии.
Лига справедливости Зака Снайдера (2021)
А этот фильм оказался главной победой фанатов. Дело в том, что в 2017-ом году Зак Снайдер был вынужден оставить пост режиссера “Лиги справедливости” из-за трагедии в семье (его дочь покончила с собой). Режиссером стал Джосс Уидон и фильм получился, скажем мягко, не очень. Фанаты требовали версию Зака Снайдера, но студия Warner Bros. молчала. И видимо продолжала бы молчать, если бы не коронавирус. Кинотеатры закрыты и студия решила дать зелёный свет версии Снайдера специально для новой стриминг-платформы HBO Max. А стриминги во время пандемии росли как грибы. В марте 21-ого года была представлена 4-часовая режиссерская версия Лиги справедливости: с Бэтменом, Суперменом, Акваменом, Чудо-Женщиной и другими. И это главный стриминг-блокбастер года.
Главный герой (2021)
Компьютерный персонаж по имени Парень счастлив. Он живет в лучшем в мире Городе, работает в Банке и дружит с охранником по имени Приятель. Единственное, чего Парню не хватает для полного счастья — идеальной девушки. И вот однажды он видит на улице красотку, точь-в-точь как в его мечтах. Очень приятный фильм для всей семьи, из которого станет понятно, почему дети пропадают в компьютерных играх. Ведь очень часто “игрушка” – оказывается частью их “настоящей” жизни.
Дюна (2021)
Главной фантастической лентой – стала экранизация “Дюны”. Третья по счёту и самая масштабная. Режиссер Дени Вильнёв снял ленту по половине первой книги. И мы надеемся, что он не остановится. Фильм рассказывает о песчаной планете Арракис, на котором добывают ценный спайс. Присматривать за планетой – посылают дом Атрейдесов и наследника этого дома – Пола. Которому предстоит сыграть очень важную роль в жизни этой планеты. Огромное количество звёзд от Тимоти Шаламе и Зендаи до Ребекки Фергюсон и Оскар Айзек. Масштабно и безумно красиво.
Тик-так… БУМ! (2021)
Музыкальный фильм с Эндрю Гарфилдом в главной роли от Netflix. 1990 год. Молодой композитор Джон работает официантом в нью-йоркской забегаловке. Параллельно он пишет мюзикл «Супербия», который, как он рассчитывает, в будущем станет новым хитом Бродвея и позволит ему вырваться из нищеты. Джону скоро исполнится 30 лет, и он начинает переживать, что впустую потратил все эти годы. О кризисе тридцатилетних и о том, что если верить – то всё получится. Очень вдохновляющее кино.
Лука (2021)
Это небольшой, но очень и очень яркий мультфильм студии Pixar. Мальчик по имени Лука проводит в красивом приморском городке, расположенном на итальянской Ривьере. Ни одно приключение Луки не обходится без участия его нового лучшего друга, и беззаботность отдыха омрачает только лишь тот факт, что на самом деле мальчики являются морскими чудовищами. Прекрасный мультфильм о дружбе и преодолении себя с летним настроением.