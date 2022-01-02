Топ-6 фильмов 2021-го года

За всю историю современного кино основанного на комиксах, было три Человека-паука: Тоби Магуайр, Эндрю Гарфилд и последний Том Холланд. В семи фильмах было множество злодеев, которые сражались с Пауком. И вот в восьмом фильме – все злодеи из всех фильмов о пауке – возвращаются. Фильм рассказывает о том, что жизнь Питера Паркера оказываются под угрозой, поскольку весь мир знает, что именно он является Человеком-пауком. Пытаясь исправить ситуацию, Питер обращается за помощью к Стивену Стрэнджу, который по ошибке Питера призывает в наш мир всех врагов Паука из всех Вселенных. Этот фильм оказался, как главным Рождественским фильмом, так и главным блокбастером года. Он сумел вернуть в кинотеатры зрителей и закончить истории людей-пауков и одновременно поставил многоточие. Главный блокбастер с ноткой ностальгии.