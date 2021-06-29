6 фильмов о футболе

Евро 2020 продолжает радовать болельщиков. Впереди четвертьфиналы. Но что посмотреть, пока будет двухдневный перерыв. Конечно, фильмы о футболе.
Играй, как Бекхэм / Bend It Like Beckham (2002)
Джесс только 18, но она твердо знает, что сделает ее счастливой: футбольная карьера, такая же, как у знаменитого игрока «Манчестер Юнайтед» Дэвида Бекхема. Но её родители и многочисленные родственники, как и положено традиционной индийской семье, подыскивают для нее достойного мужа и строят планы о ее будущей карьере юриста.
Гол! / Goal! (2005)
У Сантьяго Муньеса есть заветная мечта — стать профессиональным футболистом. Он живет в бедном пригороде Лос-Анджелеса, но судьба предоставляет ему шанс: его приглашают сыграть за известный английский футбольный клуб “Ньюкасл Юнайтед”, где ему предстоит доказать, что достоин быть его игроком.
Команда мечты / Les seigneurs (2012)
Патрик — в прошлом известный футболист и тренер, а сейчас просто пьяница. Единственная работа, которую он может получить, – это тренер любительской футбольной команды на севере Франции. И Патрику в голову приходит мысль – пригласить в команду бывших футбольных звезд, уже повесивших бутсы на гвоздь.
Коробка (2016)
Дворовая команда по футболу Кости сталкивается с чужой компанией во главе с Дамиром, профессиональным футболистом. Не желая делить футбольную “коробку”, они устраивают жесткий бескомпромиссный турнир, в который постепенно втягиваются все жители района. Дворового тренера играет футболист Руслан Нигматуллин.
Тренер (2018)
Футболист национальной сборной Юрий Столешников в ответственный момент не забивает пенальти. После досадной ошибки Столешников покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды. Именно с этим клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя. Главного героя играет Данила Козловский, это и режиссерский дебют актёра.
Тед Лассо / Ted Lasso (2020)
Один из лучших сериалов 2020-ого рассказывает о том, как тренер по американскому футболу Тед Лассо приезжает тренировать английский футбольный клуб. Проблема в том, что он ничего не смыслит в этом виде спорта. Но это, ему не мешает. В этом году нас ждёт второй сезон этого замечательного сериала.
Приключения Паддингтона вернутся на большие экраны
Фильм «Приключения Паддингтона 3» находится в разработке у кинокомпании Studiocanal. Подробности нового «Паддингтона» пока не сообщаются. Но ранее режиссер первых двух частей Пол Кинг утверждал, что не будет снимать третий фильм. Но отметил, что все равно примет участие в его создании.
На ютьюб выложили советский телеспектакль по «Властелину колец»
В YouTube появились две части телеспектакля «Хранители», снятого по первой из трех частей романа «Властелин колец».
Авторы «Монстров на каникулах» создали курьёзную короткометражку
Создатели мультфильма «Монстры на каникулах» выпустили короткометражный фильм «Домашние монстры» с главным персонажем графом Дракулой. По сюжету, граф завел
HBO показал первый тизер специального выпуска «Друзей»
На YouTube-канале HBO Max вышел первый тизер спецвыпуска сериала «Друзья», снятого через 17 лет после окончания последнего сезона. Шоу выйдет на HBO Max 27 мая. О съемках спецвыпуска
Маньяком Чикатило оказался Дмитрий Нагиев
Премьера детективного сериала «Чикатило» состоялась на сервисе Okko 18 марта 2021 года. Исполнителем главной роли, имя которого не раскрывалось до выхода первой серии, оказался Дмитрий Нагиев.
Киноновинки недели 2020-11-18
С 23 ноября СТС стартует новый комедийный сериал Родительский комитет. Главную роль играет Виктор Хориняк (бармен из Кухни).