6 фильмов о футболе

Один из лучших сериалов 2020-ого рассказывает о том, как тренер по американскому футболу Тед Лассо приезжает тренировать английский футбольный клуб. Проблема в том, что он ничего не смыслит в этом виде спорта. Но это, ему не мешает. В этом году нас ждёт второй сезон этого замечательного сериала.