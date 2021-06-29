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Что посмотреть

6 фильмов о футболе

Автор Gintaras Zukas 335
6 фильмов о футболе

Евро 2020 продолжает радовать болельщиков. Впереди четвертьфиналы. Но что посмотреть, пока будет двухдневный перерыв. Конечно, фильмы о футболе.

Играй, как Бекхэм / Bend It Like Beckham (2002)

Джесс только 18, но она твердо знает, что сделает ее счастливой: футбольная карьера, такая же, как у знаменитого игрока «Манчестер Юнайтед» Дэвида Бекхема. Но её родители и многочисленные родственники, как и положено традиционной индийской семье, подыскивают для нее достойного мужа и строят планы о ее будущей карьере юриста.

Гол! / Goal! (2005)

У Сантьяго Муньеса есть заветная мечта — стать профессиональным футболистом. Он живет в бедном пригороде Лос-Анджелеса, но судьба предоставляет ему шанс: его приглашают сыграть за известный английский футбольный клуб “Ньюкасл Юнайтед”, где ему предстоит доказать, что достоин быть его игроком.

Команда мечты / Les seigneurs (2012)

Патрик — в прошлом известный футболист и тренер, а сейчас просто пьяница. Единственная работа, которую он может получить, – это тренер любительской футбольной команды на севере Франции. И Патрику в голову приходит мысль –  пригласить в команду бывших футбольных звезд, уже повесивших бутсы на гвоздь.

Коробка (2016)

Дворовая команда по футболу Кости сталкивается с чужой компанией во главе с Дамиром, профессиональным футболистом. Не желая делить футбольную “коробку”, они устраивают жесткий бескомпромиссный турнир, в который постепенно втягиваются все жители района. Дворового тренера играет футболист Руслан Нигматуллин.

Тренер (2018)

Футболист национальной сборной Юрий Столешников в ответственный момент не забивает пенальти. После досадной ошибки Столешников покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды. Именно с этим клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя. Главного героя играет Данила Козловский, это и режиссерский дебют актёра.

Тед Лассо / Ted Lasso (2020)

Один из лучших сериалов 2020-ого рассказывает о том, как тренер по американскому футболу Тед Лассо приезжает тренировать английский футбольный клуб. Проблема в том, что он ничего не смыслит в этом виде спорта. Но это, ему не мешает. В этом году нас ждёт второй сезон этого замечательного сериала.

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