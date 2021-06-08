Топ-6 фильмов о морях-океанах

Первый англоязычный фильм Люка Бессона рассказывает о двух друзьях, соревнующихся в том, кто глубже нырнет и дольше продержится без воздуха под водой. В основу сюжета легли подлинные истории двух спортсменов, поставивших рекорды глубины погружения без спецоборудования. В главных ролях: Жан-Марк Барр и Жан Рено.