Топ-6 фильмов о морях-океанах

Голубая бездна / Le grand bleu (1988)
Первый англоязычный фильм Люка Бессона рассказывает о двух друзьях, соревнующихся в том, кто глубже нырнет и дольше продержится без воздуха под водой. В основу сюжета легли подлинные истории двух спортсменов, поставивших рекорды глубины погружения без спецоборудования. В главных ролях: Жан-Марк Барр и Жан Рено.
Водный мир / Waterworld (1995)
Постапокалиптический фильм с Кевином Костнером в главной роли. В далеком будущем полярные снега растаяли, покрыв практически всю Землю водой. А о суше рассказывают легенды. Герой Кевина Костнера взамен на спасение жизни, помогает женщине и девочке найти легендарную землю.
Хозяин морей: На краю Земли / Master and Commander: The Far Side of the World (2003)
Во время наполеоновских войн капитан Джек Обри по прозвищу Счастливчик бороздит моря на судне под британским флагом. Он получает задание избавиться от одного из кораблей французов. Фильм создан на основе романов Патрика О’Брайана. В главных ролях Рассел Кроу и Пол Беттани.
Водная жизнь / The Life Aquatic with Steve Zissou (2004)
Фильм Уэса Андерсона рассказывает об океанографии, который заявил, что будет мстить. А мстить он собирался загадочной ягуаровой акуле, съевшей, не поперхнувшись, его лучшего друга и помощника. Собрав команду, бесстрашный исследователь устремляется на поиски своего смертельного врага… В ролях: Билл Мюррей, Оуэн Уилсон, Кейт Бланшетт, Уиллем Дефо, Джефф Голдблюм и другие.
Жизнь Пи / Life of Pi (2012)
Экранизация бестселлера про индийского юношу, который выживает в кораблекрушении вместе с бенгальским тигром. “Жизнь Пи” – это история Маугли, которая происходит не в джунглях, а посреди Тихого океана.
Не угаснет надежда / All Is Lost (2013)
Пересекая в одиночку Индийский океан, моряк обнаруживает однажды утром, что его 12-метровый парусник столкнулся с дрейфующим контейнером и получил пробоину. В фильме задействован лишь один актер (Роберт Рэдфорд) и нет ни одного диалога.
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