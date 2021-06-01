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Топ-6 фильмов с летним настроением

Автор Gintaras Zukas 1347
Топ-6 фильмов с летним настроением

Сегодня первый день лета. По этому поводу топ-6 фильмов с летним настроением.

Хороший год / A Good Year (2006)

Воротила Лондонской фондовой биржи наследует винодельню в Провансе. По прибытии во Францию он обнаруживает, что, кроме него, есть ещё люди, претендующие на его законную собственность. Цепочка событий и открытий заставят его по-новому взглянуть на истинные ценности этого мира. В фильме Ридли Скотта снялся Рассел Кроу и  Марион Котийяр.

Неспящие / Awake (2021)

Две подруги – серьезная Вики и мечтательная Кристина приезжают на летние каникулы в Барселону. Они встречают художника Антонио, который заводит романы с обеими девушками. Ситуацию усугубляет и его эмоционально нестабильная жена. В фильме Вуди Аллена снимаются Ребекка Холл, Скарлетт Йоханссон, Хавьер Бардем и Пенелопа Крус.

Мамма MIA! (2008)

Молодая девушка Софи собирается выйти замуж и мечтает пригласить на свадьбу своего отца. Но она не знает, кто он, так как ее мать Донна никогда не рассказывала о нем. Невероятно солнечный и жизнерадостный фильм в котором зажигательные песни АВВА исполняют голливудские звезды. В главных ролях Мэрил Стрип, Колин Ферт, Пирс Броснан и Стеллан Скарсгард.

Мое большое греческое лето / My Life in Ruins (2009)

Гречанка Джорджия, прожившая всю жизнь в США, переезжает в Грецию поработать гидом и выучить родной язык. Однако всё складывается не так, как она хочет. Работа разочаровывает, а она влюбляется. Позитивный «летний» фильм с порцией легкого юмора.

Королевство полной луны / Moonrise Kingdom (2012)

История мальчика и девочки, которые влюбились друг в друга в детском лагере и сбежали ото всех во имя любви. Местный шериф начинает расследование, а вожатый лагеря бойскаутов организует поисковый отряд. В ролях Брюс Уиллис, Эдвард Нортон, Билл Мюррей, Фрэнсис МакДорманд, Тильда Суинтон.

Назови меня своим именем / Call Me by Your Name (2017)

23 июня

Италия, 1983 год. 17-летний Элио проводит лето на вилле у родителей. В один прекрасный день безмятежность летнего отдыха нарушает приезд ассистента отца Элио — молодого американского учёного Оливера. В главных ролях Тимоти Шаламе и Арми Хаммер.

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