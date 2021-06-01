Топ-6 фильмов с летним настроением

Воротила Лондонской фондовой биржи наследует винодельню в Провансе. По прибытии во Францию он обнаруживает, что, кроме него, есть ещё люди, претендующие на его законную собственность. Цепочка событий и открытий заставят его по-новому взглянуть на истинные ценности этого мира. В фильме Ридли Скотта снялся Рассел Кроу и Марион Котийяр.