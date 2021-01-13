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TopHit: музыкальные итоги 2020 года

Автор Эвелина Никанорова 9
Сергей Жуков, Макс Барских и Zivert

TopHit подвёл радио итоги года – лучшие исполнители и хиты 2020. А RUSRADIO LT соединила все хиты в один плейлист!

Лучший исполнитель

#1 Макс Барских – 4 035 170 эфиров

#2 Дима Билан – 3 403 518 эфиров

#3 Валерий Меладзе – 3 041 231 эфир

#3 Юрий Антонов – 3 028 915 эфиров

#4 Сергей Лазарев – 2 776 462 эфира

 

Лучшая исполнительница

#1 Zivert – 3 899 140 эфиров

#2 Ёлка – 3 360 005 эфиров

#3 Мари Краймбрери – 2 918 933 эфира

#4 Loboda – 2 776 023 эфира

#4 Полина Гагарина – 2 736 406 эфиров

 

Лучшая группа

#1 Руки Вверх! – 3 443 310 эфиров

#1 Artik & Asti – 3 294 165 эфиров

#2 Любэ – 2 279 053 эфира

#3 Градусы – 1 967 192 эфира

#3 ВИА Гра – 1 889 724 эфира

 

Лучшая песня – мужской вокал

#1 Макс Барских «‎Лей, не жалей»‎ – 1 673 157 эфиров

#2 DaBro «‎Юность»‎ – 869 464эфира

#3 Артём Качер «‎Одинокая луна»‎ – 823 866 эфиров

#4 Сергей Лазарев «‎Я не боюсь»‎ – 765 275 эфиров

#5 Niletto «‎Любимка»‎ – 727 954 эфира

 

Лучшая песня – женский вокал

#1 Zivert «‎ЯТЛ» – 1 198 967 эфиров

#2 Zivert «‎Credo»‎ – 881 059 эфиров

#3 Мари Краймбрери «‎Пряталась в ванной»‎ – 786 856 эфиров

#4 Юлианна Караулова «‎Градусы»‎ – 717 124 эфира

#5 Мари Краймбрери «‎Океан»‎ – 619 066 эфиров

 

Лучшая песня – смешанный вокал

#1 Artik & Asti «‎Девочка танцуй»‎ – 1 197 094 эфиров

#2 RSAC «‎NBA»‎ – 842 660 эфиров

#3 Мохито «‎В жизни так бывает»‎ – 831 332 эфир

#4 Cream Soda & Хлеб «‎Плачу на техно»‎ – 617 327 эфиров

#5 Иракли feat. Lika Star «‎Luna»‎- 457 824 эфира

 

 

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