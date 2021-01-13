TopHit: музыкальные итоги 2020 года

TopHit подвёл радио итоги года – лучшие исполнители и хиты 2020. А RUSRADIO LT соединила все хиты в один плейлист!
Лучший исполнитель
#1 Макс Барских – 4 035 170 эфиров
#2 Дима Билан – 3 403 518 эфиров
#3 Валерий Меладзе – 3 041 231 эфир
#3 Юрий Антонов – 3 028 915 эфиров
#4 Сергей Лазарев – 2 776 462 эфира
Лучшая исполнительница
#1 Zivert – 3 899 140 эфиров
#2 Ёлка – 3 360 005 эфиров
#3 Мари Краймбрери – 2 918 933 эфира
#4 Loboda – 2 776 023 эфира
#4 Полина Гагарина – 2 736 406 эфиров
Лучшая группа
#1 Руки Вверх! – 3 443 310 эфиров
#1 Artik & Asti – 3 294 165 эфиров
#2 Любэ – 2 279 053 эфира
#3 Градусы – 1 967 192 эфира
#3 ВИА Гра – 1 889 724 эфира
Лучшая песня – мужской вокал
#1 Макс Барских «Лей, не жалей» – 1 673 157 эфиров
#2 DaBro «Юность» – 869 464эфира
#3 Артём Качер «Одинокая луна» – 823 866 эфиров
#4 Сергей Лазарев «Я не боюсь» – 765 275 эфиров
#5 Niletto «Любимка» – 727 954 эфира
Лучшая песня – женский вокал
#1 Zivert «ЯТЛ» – 1 198 967 эфиров
#2 Zivert «Credo» – 881 059 эфиров
#3 Мари Краймбрери «Пряталась в ванной» – 786 856 эфиров
#4 Юлианна Караулова «Градусы» – 717 124 эфира
#5 Мари Краймбрери «Океан» – 619 066 эфиров
Лучшая песня – смешанный вокал
#1 Artik & Asti «Девочка танцуй» – 1 197 094 эфиров
#2 RSAC «NBA» – 842 660 эфиров
#3 Мохито «В жизни так бывает» – 831 332 эфир
#4 Cream Soda & Хлеб «Плачу на техно» – 617 327 эфиров
#5 Иракли feat. Lika Star «Luna»- 457 824 эфира