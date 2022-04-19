Топор из «Сияния» Стэнли Кубрика выставили на аукцион

Топор, которым герой Джека Николсона проломил дверь в фильме «Сияние», будет выставлен на аукцион 20 апреля 2022 года.

В триллере 1980 года Джек Торранс (в исполнении Николсона) произносит знаменитую фразу из фильма «А вот и Джонни!» после того, как взломал дверь ванной, чтобы напасть на свою жену во время психотического эпизода.

Как сообщает TMZ со ссылкой на аукционный дом Gotta Have Rock and Roll, топор все еще находится в очень хорошем состоянии и выставляется на торги вместе с некоторыми фотографиями из фильма. Ожидается, что он принесет не менее 100 000 долларов (76 693 фунта стерлингов).

Источник: InterMedia