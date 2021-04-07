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Торговые центры не будут открыты с 12 апреля

Автор Евгений Русаков 35
Торговые центры не будут открыты с 12 апреля

Торговые центры не будут открыты с 12 апреля. Таково сегодняшнее решение Правительства Литвы.

Премьер-министр Ингрида Шимоните объяснила это решение тем, что в случае открытия торговых центров контакты между людьми значительно увеличатся, что ухудшит и без того плохую эпидемиологическую ситуацию в стране.

В свою очередь, глава Ассоциации торговых предприятий Литвы Рута Вайниене говорит, что предприниматели шокированы этим решением. Им непонятна мотивация Кабинета министров, так как очагов коронавируса в местах торговли мало, при этом торговые центры сами предложили строгие меры безопасности. По словам Руты Вайниене, проблема роста числа заболеваний не связана с закрытой торговлей.

Между тем в карантинный режим внесены только небольшие изменения. Разрешены мероприятия и неформальные занятия на открытых пространствах для групп до 10 человек. Также разрешено предоставление части услуг центров отдыха и реабилитации. Кроме того, разрешено передвижение между самоуправлениями. Все остальные решения перенесены на следующую неделю.

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