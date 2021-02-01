Торговые центры в Польше откроются 1 февраля

Торговые центры в Польше, закрытые с конца декабря, с 1 февраля вновь смогут принимать посетителей с соблюдением необходимых мер предосторожности, сообщил министр здравоохранения Адам Недзельский.

По его словам, ситуация с распространением инфекции в стране стабилизировалась, однако необходимо принимать во внимание высокое число заражений в других европейских странах и новые варианты вируса.

***

Правительство Франции в очередной раз ужесточило ограничительные меры, принятые им в связи с пандемией коронавируса: для граждан стран, не входящих в состав Евросоюза, с 31 января въезд на французскую территорию и выезд из нее возможны лишь в исключительных случаях, объявил премьер-министр Жан Кастекс. Кроме того, решено закрыть магазины, не торгующих товарами повседневного спроса, если их площадь превышает 20 тысяч квадратных метров.

***

Чехия с 30 января закрывает свои границы для иностранцев, сообщил МИД в Праге. Исключения составят лишь некоторые случаи, к примеру служебные поездки, участие в похоронах, экстренно необходимое посещение членов семьи либо посещение инстанций, которое уже нельзя отсрочить. Иностранцы, которые владеют в Чехии недвижимостью, используемой для своего отпуска, под эти категории не подпадают. Возможность выезды из страны сохраняется.

***

В Словакии завершено массовое экспресс-тестирование на коронавирус, в котором участвовали 2,95 миллиона жителей страны. Как сообщил премьер-министр Игорь Матович, 1,24 процента результатов были положительными. Тесты, проведенные по всей стране в течение девяти дней, формально были добровольными. Однако те жители страны, которые не имеют на руках документ об отрицательном результате теста, не смогут выйти на работу до 7 февраля.

***

Музеи Ватикана 1 февраля вновь распахнут свои двери перед публикой. Посетители должны заранее выбрать время на официальном сайте музейного комплекса. В помещениях и на территории необходимо носить защитные маски.