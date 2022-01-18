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Тоска по свежим овощам и фруктам. Покупать ли замороженные?

Автор Анжелика Орлёнок
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Зимой организм испытывает настоящую тоску по свежим овощам, фруктам и ягодам. Как ее утолить? Что лучше покупать – свежие, но «пластмассовые», плоды или замороженные?

Специалисты в области питания уверяют, что мы совершенно зря недооцениваем замороженные овощи и фрукты. Многие люди, и правда, считают, что в такой продукции не сохраняются ни витамины, ни какие-либо другие полезные вещества. На самом же деле это не так, и замороженные овощи-фрукты зимой вполне могут стать настоящей выручалочкой. Во всяком случае, знающие люди говорят, что они полезнее тех, которые круглый год живут в магазинах.

Спасительные технологии

Примерно 90 лет назад появилось такое изобретение, как шоковая заморозка. Это процесс, при котором температура продукта всего за несколько часов понижается до -18 градусов. За это время, как рассказывают справочники, влага в продукте очень быстро превращается в микрокристаллы. Поэтому овощи (рыба, ягоды, другие продукты) сохраняют свои вкус, цвет, запах. И практически не теряют полезных качеств. Правда, не все овощи и фрукты рекомендуется замораживать. Не подвергаются этому процессу, например, картофель, огурцы, яблоки, груши и некоторые другие. А вот морковь и свекла, сладкий перец, зеленая фасоль и кукуруза, брокколи, лук-порей, зеленый горошек отлично подходят для замораживания.

Тоска по свежим овощам и фруктам. Покупать ли замороженные?

Аргументы в пользу замороженных продуктов

Овощи, ягоды и фрукты замораживают в спелом виде. Производства по их обработке обычно находятся неподалеку от мест выращивания. А значит, все полезные вещества, которым и положено быть в созревших продуктах, остаются на месте. Этим плодам не нужны консерванты – заморозка сама по себе сохранит их качество. Есть исследования, в которых сравнивали качество местных замороженных овощей со свежими, доставленными из теплых краев. Оказалось, что в местных витаминов больше.

А вот плоды, которым предстоит отправиться в путь и занять место на полках магазинов, собирают задолго до созревания, и доспевают они уже по пути. Соответственно, количество витаминов и минералов в них намного ниже. Кроме того, их специально обрабатывают, чтобы они не испортились за время путешествия.

Ну и, наконец, при заморозке овощей, ягод и фруктов погибают вредные микроорганизмы. В свежих же продуктах – особенно в трещинах на плодах – может быть множество бактерий.

В общем, давайте выводы делать самостоятельно, но не забывать, что замороженные продукты могут разнообразить наше зимнее меню.

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